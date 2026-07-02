El delantero uruguayo, que llegó como el "mejor refuerzo de la historia del fútbol argentino", publicó un extenso mensaje en Instagram tras rescindir su contrato con el "Xeneize" luego de malos rendimientos y apuntó a las lesiones que marcaron el final de su ciclo.

Edinson Cavani se despidió de Boca con un emotivo mensaje en sus redes sociales

El delantero uruguayo Edinson Cavani se despidió de Boca con un emotivo mensaje en sus redes sociales , después de firmar la rescisión de su contrato y ponerle fin a un ciclo que había comenzado en 2023 con enorme expectativa, pero que terminó condicionado por las lesiones y la falta de continuidad.

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El atacante, de 39 años , acordó su salida del "Xeneize" seis meses antes del vencimiento de su vínculo, luego de quedar fuera de la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena para el nuevo proyecto deportivo.

El delantero uruguayo publicó un video en su cuenta de Instagram, con imágenes de sus mejores momentos con la camiseta "xeneize" y un mensaje dirigido a los hinchas. “ Gracias de corazón” , escribió, que luego tomó la palabra con La Bombonera de fondo.

“Hola, bosteros. Ahora sí llegó el momento de poder decirles yo algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo” , comenzó Cavani.

En su despedida, el ex delantero de Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia aseguró que no se arrepiente de haber llegado a Boca. “Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá” , sostuvo.

Gracias de corazón pic.twitter.com/F4z9xMugrW — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) July 2, 2026

Cavani también destacó el impacto que le produjo conocer desde adentro al club y a su gente.

“Cuando empecé a conocer este mundo, el famoso Mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el ciento por ciento cada partido”, expresó.

Sin embargo, el uruguayo también fue crudo al referirse a los problemas físicos que marcaron sus últimos meses en el club y que lo alejaron de la competencia.

“Me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros”, señaló.

Y agregó: “Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen en este último tiempo”.

Además, remarco: “Quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo”

En esa línea, citó una enseñanza que recibió durante su carrera: “Como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa y el camino fue hermoso”.

El delantero también dejó una frase de fuerte tono afectivo hacia el club: “Hoy ese famoso Mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien”.

En el tramo final de su mensaje, Cavani repartió agradecimientos a la dirigencia, a sus compañeros, a los trabajadores del club y a los hinchas.

“No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y a la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha”, afirmó.

También mencionó a quienes compartieron el día a día en el predio: “La gente de utilería, cocina y todos los que hacían que pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo”.

Finalmente, cerró su despedida con un mensaje de afecto para el club: “Les agradezco a todos, a todo el Mundo Boca. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque”.

Cavani se va de Boca después de disputar 81 partidos, con 28 goles y tres asistencias, aunque apenas pudo completar 27 encuentros. No ganó ningún título.

Su llegada había generado una enorme ilusión en los hinchas, especialmente por su trayectoria internacional y por el deseo que el propio futbolista había manifestado durante años de jugar en La Bombonera.

Sin embargo, entre lesiones, irregularidad y un equipo que nunca terminó de encontrar estabilidad, el uruguayo no logró dejar la huella que había imaginado.

Boca, por su parte, continúa con la reestructuración del plantel bajo el mando de Arruabarrena, mientras Cavani cerró una etapa que combinó momentos de emoción, frustración y un final cargado de tristeza.