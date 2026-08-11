SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de agosto 2026 - 10:41

Boca recibe a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones

Este martes por la tarde, el "Xeneize" recibe al conjunto paraguayo por los octavos de final del certamen continental. Todos los detalles.

Boca recibe a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana: horario, TV y formacines

Boca recibe a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana: horario, TV y formacines

@ligaprofesionalafa

Boca recibe a Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El "Xeneize" buscará comenzar con buen pie la llave ante el sorpresivo equipo paraguayo, que terminó en su grupo por encima de dos históricos del continente como Santos y San Lorenzo.

Boca, que atraviesa una desgastante seguidilla de partidos, viene de igualar 1 a 1 con Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Pese a que no ganó, la igualdad dejó buenas sensaciones en los hinchas y en el propio Rodolfo Arruabarrena, que declaró lo siguiente: "Me voy conforme. Sabemos que es esta la manera. Tenemos que tratar de que se repita, o se mejore, durante una cantidad de tiempo considerable. El partido es completo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en seguir por este camino".

Informate más

En la Copa Sudamericana, torneo al que cayó por finalizar tercero en su grupo de Copa Libertadores, viene de superar a O'Higgins en los playoffs. Ganó 1 a 0 en La Bombonera y cayó por el mismo resultado en Rancagua, lo que forzó los penales. Desde los doce pasos se impuso 4 a 3 y selló su clasificación.

El "Vasco" Arruabarrena planea repetir el once que igualó ante el "Fortín" y que apenas sufrió una modificación con respecto al partido frente a Estudiantes del miércoles pasado. Pese al desgaste, el entrenador encontró una base y confía en ella para afrontar este primer encuentro de la llave.

A qué hora juegan Boca vs Recoleta

Hora: 19.00.

Por dónde ver Boca vs Recoleta

TV: ESPN y DSports.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Árbitro: Piero Maza (CHI).

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Te puede interesar

Otras noticias