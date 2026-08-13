Todo listo por Copa Argentina: Boca y Vélez ya saben dónde y cuándo jugarán + Agregar ámbito en









Luego de ser uno de los últimos partidos a confirmar por parte de la AFA, ambos equipos tienen asegurada la fecha, la sede y el horario en busca de los cuartos de final.

Leandro Paredes y Manuel Lanzini preparados para el enfrentamiento entre Boca y Vélez por la Copa Argentina.

Confirmado: Boca y Vélez se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina el miércoles 2 de septiembre, a las 21.15 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes. El ganador de esta llave pasará a los cuartos de final y esperará por el vencedor entre Racing y Belgrano, que jugarán el miércoles 19 de agosto a las 19.15 horas.

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Lo curioso de este duelo es que ya se dio en esta competición hace tan solo dos años, en el mismo estadio: los de Liniers le ganaron 4 a 3 a los de la Ribera, por las semifinales, y terminaron perdiendo el último partido contra Central Córdoba.

El encuentro más reciente entre ambos fue por la cuarta fecha del Torneo Clausura. En esta edición, ambos equipos llegan con grandes resultados en su haber. Boca le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final y luego repitieron el mismo resultado contra Sarmiento de Junín en los 16avos. Por otro lado, Vélez venció en su debut a Deportivo Armenio por 4 a 1 y en la siguiente etapa se impuso 2 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

La historia de ambos en Copa Argentina Boca llega desplegando un gran juego desde la llegada del “Vasco” Arruabarrena e intentarán seguir sosteniéndolo para no caer en la competición. La última vez que los Xeneizes se proclamaron campeones de la Copa Argentina fue en diciembre de 2021, luego de ganarle por penales a Talleres de Córdoba. Además, la institución de la Ribera es la que más veces la levantó, haciéndolo en cuatro oportunidades.

Vélez, por su parte, nunca tuvo la oportunidad de conseguir la Copa Argentina, mientras que la única vez que llegó a la final fue en 2024. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto aprovecharán este torneo para utilizarlo como una de las llaves para abrir la puerta de la Copa Libertadores 2027, gracias a la plaza que se le otorga al campeón.

Vélez festejando la victoria sobre Boca en 2024. La única vez que se enfrentaron en la historia de la Copa Argentina fue el 27 de noviembre de 2024 por las semifinales. En esa ocasión, Vélez se quedó con la victoria agónica por 4 a 3. Francisco Pizzini, Nicolás Figal (en contra) y Agustín Bouzat, con un doblete sobre el final, le dieron el pase a la final a los Fortineros, mientras que para los Xeneizes marcaron Edinson Cavani, Exequiel Zeballos y Tomás Belmonte. Los partidos que faltan disputarse de Copa Argentina Hasta el momento, el único clasificado a la próxima instancia es Atlético Tucumán que le ganó 4 a 0 a Independiente este miércoles. Por el contrario, el único partido con sede a confirmar es el de Estudiantes de La Plata frente a Barracas Central, que será el 27 de agosto a las 19 horas. Además, a partir de esta instancia los partido cuentan con el sistema VAR para analizar las jugadas. Atlético Tucumán, el único clasificado hasta el momento. @ATOficial Los partidos que restan disputarse: Martes 18 de agosto Deportivo Riestra vs. Gimnasia. 17 horas, en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. Banfield vs. Midland. 21.15 horas, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Miércoles 19 de agosto Racing vs. Belgrano. 19.15 horas, en el Estadio Único La Pedrera. Miércoles 26 de agosto Aldosivi vs. Independiente Rivadavia. 21.15 horas, en el Estadio Florencio Sola. Jueves 27 de agosto Estudiantes vs. Barracas Central. 19 horas, con sede a confirmar. Platense vs. Insituto. 21.15 horas, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Miércoles 2 de septiembre Vélez vs. Boca. 21.15 horas, Estadio Mario Alberto Kempes.