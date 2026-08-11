Con un gran juego en el segundo tiempo, Boca le ganó a Recoleta y tiene un pie dentro de los cuartos de final

Luego de arrancar con el pie izquierdo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena pudo contrarrestar al conjunto paraguayo con cambios ofensivos y pasó a ser el favorito para quedarse con la llave a la próxima instancia.

Boca pudo remontar el partido, y se encuentra con un pie y medio dentro de la próxima ronda de Copa Sudamericana.

Boca le ganó este martes 3 a 1 a Deportivo Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana , en el Estadio Tomás Adolfo Ducó . Luego de sufrir en el primer tiempo, el juvenil Leonel Flores brilló y el equipo de Rodolfo Arruabarrena aprovechó la ventaja de dos jugadores, tras las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera en el equipo paraguayo.

El duelo de vuelta se dará el próximo martes 19 de agosto a las 19.00 horas , en el Estadio Defensores del Chaco, debido a que el Roque Battilana, donde hace de local Recoleta, no cumple con las condiciones mínimas requeridas por la Conmebol para albergar un duelo de tal magnitud.

Boca comenzó el partido con una gran iniciativa: buscar a Tomás Aranda y a Leonel Flores por las bandas para abrir a la defensa de Recoleta, y aprovechar los centros al área chica para utilizar enfáticamente las llegadas de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel por el medio.

Si bien el plan del “Vasco” Arruabarrena iba por buen camino, a los 5 minutos Los Funebreros se pusieron en ventaja con gol de Pedro Ríos, tras un desvío en Leandro Lozano, y los hinchas que fueron al Ducó comenzaron a cantar “ Movete, Boca, movete ”.

Instantáneamente después del gol, Arruabarrena le pidió a sus dirigidos que se mantengan con calma, debido a que se estaban apresurando para definir las jugadas y eso le permitía al conjunto paraguayo acercarse al área de Álvaro Montero, quien después de recibir el gol comenzó a participar con mayor confianza.

Las buenas noticias para el equipo de la Ribera se dieron al final de la primera parte: en el tiempo agregado, Wilfrido Báez le pegó un codazo sin pelota a Flores y el árbitro chileno, Piero Maza, decidió expulsarlo a instancias del VAR.

Boca dominó el segundo tiempo

Luego de ser criticados por sus hinchas en el final de la primera parte por no conseguir el descuento, los Xeneizes comenzaron la segunda etapa con una clara postura de llevarse el partido por delante gracias al ingreso de Sebastián Villa por Lautaro Blanco, dejando en claro que solo la victoria les valía.

A los 4 minutos, Milton Delgado le envió un gran pase a Villa para que se desmarque dentro del área. El colombiano tiró el centro atrás, Merentiel la dejó pasar y Ascacibar definió con una volea al palo izquierdo de Nelson Ferreira para poner el descuento en el marcador. Tan solo 2 minutos más tarde, Villa volvió a ser el asistidor: capturó un rebote y envió un gran centro a la cabeza de Milton Delgado para pasar a ganar el partido por 2 a 1.

Gracias a Milton Delgado, Boca pasó al frente.

Luego de comenzar a jugar mejor y que los hinchas enloquezcan en el estadio de Huracán, Leandro Paredes le envió un pase en profundidad a Miguel Merentiel, quien vio a Leo Flores en su espalda, le tiró un taco para la que la pelota le quede picando y el juvenil impactó con su pierna derecha una gran volea desde afuera del área para sentenciar el 3 a 1 con un golazo.

Finalmente, Boca se hizo del 85% de posesión durante el segundo tiempo y continuaban atacando sin parar en busca de extender la ventaja. Ante esto, los jugadores de Recoleta no pudieron tolerar la situación y el lateral izquierdo, Dairon Mosquera, se fue expulsado por doble amarilla después de cometer una dura infracción contra Flores.

Paredes tiene grandes chances de ser suplente en el partido por el Torneo Clausura, contra Platense. @leoparedes20

Después de este gran victoria, y tener que esperar hasta la semana que viene para definir su pasaje a cuartos de final, el Xeneize tendrá que jugar contra Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura, el sábado a las 21.15 horas en Vicente López.