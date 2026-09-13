El boxeador argentino Rodrigo Ruíz recibió un brutal nocaut y salió en camilla tras un golpe en la mandíbula

El tucumano cayó ante Ángel Talavera Carrillo en el quinto round. El mexicano ganó por nocaut técnico, pero no pudo quedarse con los títulos latinos.

Rodrigo Ruíz sufrió una derrota por nocaut técnico en una pelea disputada en San Luis.

El boxeador argentino Rodrigo Ruíz perdió por nocaut técnico ante el mexicano Ángel Talavera Carrillo en el quinto round, en una pelea disputada en el Polideportivo José María Gatica. El tucumano recibió un fuerte golpe de izquierda en el rostro, cayó a la lona y tuvo que ser retirado en camilla.

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El combate estaba pactado a diez asaltos y tenía en juego los títulos latinos vacantes de peso pluma de la OMB y la FIB . Sin embargo, Talavera Carrillo no pudo quedarse con los cinturones porque no había dado el peso establecido durante el pesaje previo.

La pelea había comenzado de la mejor manera para Ruíz. En el primer round , el argentino consiguió derribar al mexicano y tomó la iniciativa en los primeros minutos. Talavera Carrillo logró recuperarse de la caída y, con las indicaciones de su rincón, comenzó a avanzar con mayor decisión.

El tucumano intentó aprovechar los espacios para conectar sus golpes, mientras que su rival buscó recuperarse y cambiar el desarrollo del combate. Con el correr de los asaltos, el mexicano consiguió imponer mayor presencia hasta encontrar la oportunidad para definir el enfrentamiento.

La acción decisiva llegó en el quinto capítulo . Ruíz lanzó una mano izquierda hacia el rostro de Talavera Carrillo, pero el mexicano consiguió esquivarla y respondió inmediatamente. Con la cara del argentino descubierta, conectó un potente golpe de izquierda que lo mandó directamente a la lona.

Ángel Talavera Carrillo consiguió la victoria en el quinto round ante el tucumano. X

Talavera Carrillo se alejó y comenzó a festejar, convencido de que había conseguido la victoria. Ruíz recibió atención inmediata sobre el ring y logró recuperarse del impacto, aunque no estaba en condiciones de continuar. Por ese motivo, el árbitro decretó el nocaut técnico a favor del mexicano.

A pesar del resultado, Talavera Carrillo no pudo llevarse los títulos que estaban en disputa debido a que no había cumplido con el peso pactado. De esta manera, su victoria deportiva no se tradujo en la obtención de los cinturones latinos.

Los antecedentes de ambos boxeadores

Ruíz había peleado por última vez en abril, cuando viajó hasta Australia para enfrentarse a Sam Goodman en una eliminatoria mundialista. En aquella oportunidad, el tucumano perdió por puntos.

Talavera Carrillo, en tanto, disputó su tercer combate del año. Además, volvió a presentarse en Argentina por segunda vez en la temporada. En mayo había enfrentado al uruguayo Javier Cardozo y cayó por nocaut.

La derrota de Ruíz se produjo apenas ocho días después de otro resultado adverso para un boxeador argentino. Alan Chaves perdió por decisión unánime frente al dominicano Eridson García en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Chaves sufrió cuatro caídas durante los diez rounds, aunque logró mantenerse en pie hasta la campana final y evitó perder por nocaut. García dominó nueve de los diez asaltos y estuvo cerca de definir el combate antes del límite en distintas oportunidades.

Las tarjetas reflejaron la superioridad del dominicano: dos jueces marcaron 99-88 y el restante puntuó 99-87, todos a favor de García. El resultado significó el final del invicto de Chaves, quien tiene 25 años y había llegado al combate con 22 triunfos profesionales, 19 de ellos por nocaut.