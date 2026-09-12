Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka y se consagró campeona del US Open

La kazaja se impuso por 6-4, 5-7 y 6-2 en una final electrizante. Obtuvo su tercer título de Grand Slam y desplazará a la bielorrusa del primer puesto del ranking.

Elena Rybakina conquistó por primera vez el US Open y sumó el tercer Grand Slam de su carrera.

Elena Rybakina derrotó este sábado a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2 y se consagró campeona del US Open 2026 por primera vez en su carrera. La número dos del mundo se impuso luego de más de dos horas de juego en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.

Con el triunfo, la tenista de 27 años conquistó su tercer título de Grand Slam, luego de sus coronaciones en Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026 . Además, desde el próximo lunes se convertirá en la primera representante de Kazajistán en alcanzar el número uno del ranking femenino.

La final enfrentó a las dos mejores jugadoras de la actualidad y repitió la definición del primer Grand Slam de la temporada, cuando Rybakina también superó a Sabalenka en Melbourne.

Rybakina comenzó con mayor precisión y aprovechó las dificultades de Sabalenka con su segundo servicio. Con un quiebre de diferencia, se quedó con el primer parcial por 6-4 y tomó la delantera ante la bicampeona defensora.

El segundo set tuvo un desarrollo más equilibrado. Ambas sostuvieron sus servicios hasta la recta final, cuando Sabalenka elevó la intensidad y consiguió el quiebre que le permitió imponerse por 7-5 y extender la definición.

La kazaja recuperó el control en el tercer parcial. Quebró el saque de su rival para adelantarse 2-1, confirmó la ventaja y volvió a quedarse con el servicio de la bielorrusa cuando estaba 4-2. Luego cerró el encuentro por 6-2 y celebró su primer título en Flushing Meadows.

Rybakina construyó la victoria a partir de la potencia de sus devoluciones. Generó 12 oportunidades de quiebre y concretó tres, mientras mantuvo la calma en los momentos decisivos frente a una Sabalenka que no logró sostener la recuperación del segundo set.

Rybakina será la nueva número uno del mundo

La campeona ya se había asegurado la cima del ranking al alcanzar las semifinales del torneo. A partir del lunes desplazará a Sabalenka, quien permaneció 99 semanas consecutivas en el primer puesto de la clasificación de la WTA.

La derrota también terminó con una racha de 19 victorias consecutivas de la bielorrusa en el US Open. Sabalenka había ganado las ediciones de 2024 y 2025 y buscaba convertirse en la primera mujer en obtener tres títulos seguidos en Nueva York desde Serena Williams, campeona entre 2012 y 2014.

Para Rybakina, en cambio, la temporada quedó marcada por su dominio en las canchas rápidas. La kazaja ganó el Abierto de Australia y el US Open, en ambos casos después de vencer a Sabalenka en la final.

La campeona recibió un premio de u$s5,5 millones, mientras que la finalista obtuvo u$s2,8 millones. Con su tercera conquista de Grand Slam, Rybakina alcanzó en la Era Abierta a figuras como Ashleigh Barty, Angelique Kerber, Lindsay Davenport y Jennifer Capriati.