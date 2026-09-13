De campeón con River y ser compañero de Gallardo a sufrir un ACV que dañó el 30% de su cerebro

El futbolista no pudo mantenerse en el Millonario como hubiera querido, pero su momento más difícil llegó después de dejar el fútbol.

Gritó campeón con el Millonario, pero su batalla más difícil llegó después del fútbol.

River suele observar a las joyas de sus rivales, pero pocas veces le tocó padecer a una de ellas antes de convertirla en objetivo del mercado de pases. En el fútbol sudamericano, uno de esos antecedentes es el de Kilian Virviescas , que brilló con América de Cali ante el conjunto argentino.

El colombiano se transformó en uno de los refuerzos de la Banda Roja que más expectativa generaron, aunque no logró hacer valer su talento . Tras dejar Argentina y realizar un extenso recorrido por Sudamérica, atravesó un grave problema de salud, que le dejó importantes secuelas.

Virviescas llamó la atención de River durante los cuartos de final de la Copa Libertadores 2003 . El Millonario ganó 2-1 el partido de ida en Núñez, pero el conjunto escarlata se impuso 4-1 en Cali y avanzó a semifinales con una destacada actuación del lateral izquierdo.

Virviescas no pasó mucho tiempo en River, pero le tomó cariño a la institución.

El colombiano venía de ser tricampeón con el equipo caleño y llegó a Núñez a mediados de ese año. En aquel mercado también arribaron Marcelo Gallardo y Marcelo Salas, mientras que el plantel tenía nombres como Javier Mascherano, Lucho González y Daniel Montenegro.

Sus primeros meses estuvieron condicionados por una contractura en el recto anterior de la pierna izquierda. Virviescas nunca consiguió afirmarse como titular y terminó su paso por River con 16 partidos, tres asistencias y ningún gol.

Uno de esos pases de gol llegó en la ida de la final de la Copa Sudamericana 2003 ante Cienciano, que terminó 3-3 en el Monumental. El conjunto peruano ganó 1-0 la revancha en Arequipa y se quedó con el título, mientras que el equipo argentino terminó como subcampeón.

Virviescas sí pudo festejar meses después, cuando integró el plantel que conquistó el Clausura 2004. “Fue una alegría inmensa quedar campeón por fuera del país con River Plate, aunque me hubiese gustado ser titular”, recordó años más tarde.

También construyó una relación cercana con Gallardo durante aquel paso por Núñez. “Me brindó su amistad y me invitaba a su casa a comer asados junto a su familia”, contó el colombiano sobre el Muñeco, quien estuvo especialmente cerca cuando atravesó su lesión: “Me consolaba todos los días”.

Tras dejar Núñez comenzó un amplio recorrido por el fútbol sudamericano. En Argentina también jugó para San Lorenzo y Gimnasia, pasó por São Caetano en Brasil, Deportes La Serena y Unión San Felipe en Chile y Alianza Lima en Perú. De regreso en Colombia vistió las camisetas de Santa Fe, Deportes Tolima, Envigado y Patriotas Boyacá, entre otros equipos.

Virviescas participa de algunos duelos amistosos después de atravesar un delicado momento de salud. Instagram de Kilian Virviescas

"Se me dañó el 30% del cerebro": el dramático ACV que sufrió Kilian Virviescas en 2019

En 2019, cuando tenía 39 años y ya estaba retirado, Virviescas sufrió un accidente cerebrovascular. El exfutbolista explicó que un coágulo de sangre llegó hasta el cerebro y que, tras los estudios, le detectaron un foramen oval que no se había cerrado, una abertura entre las dos aurículas del corazón.

Las secuelas afectaron especialmente el lado izquierdo de su cuerpo y necesitó realizar terapias para recuperar la movilidad. “Fueron cuatro meses sin sensibilidad en los dedos de la mano izquierda y el pie izquierdo”, relató sobre aquellos primeros meses.

“Se me dañó el 30% del cerebro y temía no poder volver a jugar con amigos”, contó Virviescas. También aseguró que su estado físico fue importante durante la recuperación y consideró que los años como deportista de alto rendimiento ayudaron a evitar consecuencias todavía más graves.

Con el paso del tiempo recuperó la sensibilidad y pudo volver a practicar deporte con normalidad. Tiene colocado un stent, toma un anticoagulante todos los días y debe realizarse controles médicos cada seis meses.

De temer no volver a jugar al fútbol a liderar una escuela de formación

Después del retiro, Virviescas siguió ligado al fútbol y se asoció con Fabián Vargas, exjugador de Boca e Independiente. La relación entre ambos había comenzado mucho antes de sus carreras profesionales y luego se extendió durante sus años en América de Cali.

Los dos jugaban en Maracaneiros cuando llamaron la atención del América. Virviescas tenía 15 años cuando dejó Bogotá para instalarse en Cali y sumarse a las divisiones inferiores del club, donde más tarde llegaría al plantel profesional junto al mediocampista.

Junto al ex Boca, Fabián Vargas, tienen su propio club en Colombia. Instagram de Kilian Virviescas

Años después volvieron a juntarse en Ibagué para poner en marcha VyV Fútbol Club. El proyecto cuenta con una academia dedicada a la formación de jóvenes y un complejo de canchas, además de otros espacios que se alquilan para distintas actividades.

Virviescas dirige la escuela junto a Vargas, con quien compartió desde sus primeros pasos en Maracaneiros hasta su etapa como futbolista del América de Cali. La academia funciona en Ibagué y recibe a chicos y jóvenes que se forman dentro del club.