Lionel Messi metió un golazo, pero los palos evitaron el triunfo del Inter Miami ante el líder Nashville

El rosarino marcó el 2-1 parcial tras una gran combinación con De Paul, pero Las Garzas igualaron 2-2 ante el líder de la Conferencia Este.

Lionel Messi volvió a ser determinante para Inter Miami en una nueva jornada de la MLS.

Lionel Messi volvió a ser la figura del Inter Miami en el empate 2-2 frente a Nashville SC por la jornada 25 de la Major League Soccer (MLS). El rosarino marcó un golazo para el 2-1 parcial tras asociarse con Rodrigo De Paul y además tuvo dos remates que pegaron en el palo.

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El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto de Florida, que recibió el primer golpe apenas a los cuatro minutos. Sam Surridge apareció en una de las primeras acciones de Nashville y puso el 1-0 para el líder de la Conferencia Este.

Inter Miami necesitó reaccionar y encontró la igualdad a los 18 minutos. De Paul filtró un pase hacia el último tercio para Messi, quien dejó atrás a Matthew Corcoran y sacó un zurdazo potente. El arquero Brian Schwake logró desviar la pelota al córner, pero la jugada no terminó allí.

Del tiro de esquina se encargó el propio Messi. El argentino envió un centro que Reed Baker-Whiting terminó desviando hacia su propio arco , lo que permitió que Las Garzas llegaran al 1-1 y recuperaran terreno en un partido que había comenzado con ventaja para la visita.

El momento de Messi llegó en el complemento. A los 62 minutos, De Paul combinó dos veces en corto con el capitán argentino , que recibió a la altura de la medialuna. El rosarino acomodó el cuerpo y sacó un remate preciso contra el palo para marcar el 2-1.

Rodrigo De Paul y Messi protagonizaron la jugada que terminó en el segundo gol de Las Garzas. AppleTV

La conexión entre los dos argentinos fue una de las claves del encuentro. De Paul volvió a participar en varias acciones ofensivas y Messi aprovechó los espacios para generar peligro cada vez que tuvo la pelota cerca del área.

Los palos y una chance que pudo cambiar el resultado

Messi tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia y sentenciar el partido. Dos de sus remates terminaron contra el palo, mientras que a los 88 minutos volvió a quedar cerca del gol.

El delantero recibió la pelota en una situación mano a mano, esquivó al arquero y buscó definir, pero Jeisson Palacios apareció sobre la línea y despejó la pelota para evitar el tercer tanto del Inter Miami.

El rosarino tuvo dos remates que pegaron en el palo durante el partido. AppleTV

Nashville aprovechó las ocasiones que tuvo y volvió a golpear mediante Surridge, que marcó nuevamente para establecer el 2-2 definitivo. En el cierre, De Paul también tuvo la posibilidad de darle la victoria a Las Garzas, aunque su remate terminó estrellándose contra el palo.

Messi y la pelea por el récord goleador

Con su gol ante Nashville, Messi llegó a 928 tantos en 1.172 partidos como futbolista profesional y continúa detrás de Cristiano Ronaldo en la tabla histórica. El portugués acumula 979 goles en 1.334 encuentros, por lo que la diferencia entre ambos quedó en 51 conquistas.

Más allá del empate, el rosarino volvió a tener una participación decisiva para Inter Miami, con intervención directa en los dos primeros goles y varias ocasiones claras durante el partido.

Ahora, el equipo de Florida cambiará rápidamente el foco. Inter Miami jugará este miércoles a las 21 la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul, en el estadio de Las Garzas. Después, retomará su calendario en la MLS frente a San Diego FC, el domingo 20 de septiembre.