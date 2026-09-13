Alexander Zverev vs Ben Shelton, por el título del US Open: hora, TV y todo lo que hay que saber

El alemán busca su segundo Grand Slam del año y el estadounidense quiere cortar una sequía de 23 años para el tenis de su país.

Alexander Zverev y Ben Shelton se enfrentan por el título del US Open 2026.

El alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton disputarán este domingo la final del US Open 2026 en el estadio Arthur Ashe, en un duelo que enfrentará experiencia y juventud. El partido tendrá en juego el último Grand Slam de la temporada y un lugar especial en la historia del tenis estadounidense.

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Zverev, actual número dos del mundo , llega como el máximo favorito que permanece en el cuadro y afrontará su sexta final de Grand Slam. Será, además, su segunda definición en Nueva York, después de la derrota que sufrió ante Dominic Thiem en 2020.

El alemán alcanzó la final después de vencer al ruso Karen Khachanov en las semifinales por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6). Ahora buscará sumar su segundo título grande de la temporada, luego de haberse consagrado campeón en Roland Garros .

Para Zverev, la definición también representa una nueva oportunidad de conquistar el US Open después de la dolorosa derrota que sufrió hace seis años ante Thiem. En aquella ocasión estuvo muy cerca de conseguir su primer Grand Slam, pero terminó perdiendo la final.

Del otro lado estará Ben Shelton , de 23 años, quien disputará por primera vez una final de Grand Slam. El estadounidense es el octavo preclasificado del torneo y llega después de protagonizar una campaña destacada en Nueva York.

Alexander Zverev disputará su segunda final del US Open y la sexta de Grand Slam de su carrera.

Shelton derrotó en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5. Antes, en los cuartos de final, había conseguido uno de los grandes golpes del torneo al eliminar al español Carlos Alcaraz.

Shelton quiere cortar una larga sequía

La final tendrá una importancia especial para el tenis de Estados Unidos. Shelton intentará convertirse en el primer estadounidense en ganar un Grand Slam desde Andy Roddick, quien conquistó justamente el US Open en 2003.

El joven tenista también consiguió una marca histórica durante esta edición del torneo: se convirtió en el primer afroamericano en alcanzar la final del US Open desde Arthur Ashe en 1972.

El duelo, además, pondrá frente a frente a dos jugadores que llegan con antecedentes muy diferentes en este torneo. Mientras Zverev ya disputó una final en Nueva York, Shelton afrontará por primera vez una definición de Grand Slam y buscará aprovechar el impulso de haber eliminado a Alcaraz.

Ben Shelton jugará por primera vez una definición de un torneo grande.

El historial favorece ampliamente a Zverev

Si hay un dato que puede pesar antes del comienzo del partido es el historial entre ambos. Zverev ganó los cinco enfrentamientos previos contra Shelton, por lo que llega con una ventaja de 5-0.

El último cruce entre ambos se produjo en las ATP Finals de 2025, cuando el alemán se impuso por 6-3 y 7-6 (8-6). Antes también había conseguido victorias frente al estadounidense en Cincinnati, Stuttgart y Múnich.

Ahora, Shelton tendrá la posibilidad de cortar esa racha justamente en el partido más importante que ambos hayan disputado entre sí.

A qué hora juegan y cómo ver el US Open

La final entre Alexander Zverev y Ben Shelton se jugará este domingo 13 de septiembre en el estadio Arthur Ashe. El encuentro comenzará a las 15 de Argentina.

La definición del último Grand Slam de la temporada podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.