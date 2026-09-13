Celine Dion regresó a los escenarios y conmovió a sus fanáticos

Después de cuatro años sin presentarse en vivo, la artista inauguró una residencia de 16 fechas en el Plenitude Arena, cerca de París.

Celine Dion volvió a los escenarios tras sus problemas de salud y emocionó a todos.

Celine Dion volvió a presentarse en vivo después de seis años alejada de los escenarios y protagonizó una noche cargada de emoción en París. La cantante inauguró una residencia de 16 conciertos en el Plenitude Arena y no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con el público.

La artista canadiense comenzó el recital con “On ne change pas” , uno de sus clásicos en francés. Apenas inició la canción, la emoción la desbordó y tuvo que interrumpirla por unos instantes. “Me había prometido no llorar. No cumplo mis promesas” , reconoció frente a los espectadores.

Dion explicó que esas lágrimas eran producto de la felicidad por volver a cantar frente a su público: “Pero estoy muy feliz de verlos a todos. Los extrañaba. Voy a cantar para ustedes sin llorar” .

Durante el concierto, la cantante también recordó el largo camino que atravesó hasta poder regresar a los escenarios. En 2022 había contado públicamente que padece el síndrome de la persona rígida , una enfermedad neurológica y autoinmune poco frecuente que afecta el control muscular y puede provocar espasmos.

Dion habló sobre lo que significó aprender a convivir con ella y encontrar una nueva manera de afrontar las dificultades. “Al convivir con ello día tras día, he llegado a aceptarlo. Y he decidido convertirlo en mi razón de vivir” , sostuvo.

La artista también aprovechó el encuentro para agradecer el acompañamiento que recibió durante los años en los que estuvo alejada de las presentaciones. “Prometí volver, regresar a los escenarios. Así que aquí estoy: cantando para ustedes y para mí, ¡cantando en vivo!”, afirmó.

La residencia en París representa una nueva etapa para Dion después de los problemas de salud que la obligaron a cancelar presentaciones y alejarse de los escenarios. La serie comenzó con 16 fechas previstas entre septiembre y octubre, mientras que otras diez fueron programadas para mayo de 2027.

Al finalizar el recital, la cantante volvió a agradecer a quienes la acompañaron durante su recuperación y resumió el significado de su regreso con una frase: “Muchas gracias. Acabo de cumplir un sueño”.