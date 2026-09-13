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13 de septiembre 2026 - 10:58

Celine Dion regresó a los escenarios y conmovió a sus fanáticos

Después de cuatro años sin presentarse en vivo, la artista inauguró una residencia de 16 fechas en el Plenitude Arena, cerca de París.

Celine Dion volvió a los escenarios tras sus problemas de salud y emocionó a todos.

Celine Dion volvió a los escenarios tras sus problemas de salud y emocionó a todos.

Celine Dion volvió a presentarse en vivo después de seis años alejada de los escenarios y protagonizó una noche cargada de emoción en París. La cantante inauguró una residencia de 16 conciertos en el Plenitude Arena y no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con el público.

La artista canadiense comenzó el recital con “On ne change pas”, uno de sus clásicos en francés. Apenas inició la canción, la emoción la desbordó y tuvo que interrumpirla por unos instantes. “Me había prometido no llorar. No cumplo mis promesas”, reconoció frente a los espectadores.

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Dion explicó que esas lágrimas eran producto de la felicidad por volver a cantar frente a su público: “Pero estoy muy feliz de verlos a todos. Los extrañaba. Voy a cantar para ustedes sin llorar”.

Celine Dion volvi&oacute; a cantar en vivo y emocion&oacute; a sus fan&aacute;ticos.

Celine Dion volvió a cantar en vivo y emocionó a sus fanáticos.

Celine Dion habló de su enfermedad y su recuperación

Durante el concierto, la cantante también recordó el largo camino que atravesó hasta poder regresar a los escenarios. En 2022 había contado públicamente que padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica y autoinmune poco frecuente que afecta el control muscular y puede provocar espasmos.

Dion habló sobre lo que significó aprender a convivir con ella y encontrar una nueva manera de afrontar las dificultades. “Al convivir con ello día tras día, he llegado a aceptarlo. Y he decidido convertirlo en mi razón de vivir”, sostuvo.

La artista también aprovechó el encuentro para agradecer el acompañamiento que recibió durante los años en los que estuvo alejada de las presentaciones. “Prometí volver, regresar a los escenarios. Así que aquí estoy: cantando para ustedes y para mí, ¡cantando en vivo!”, afirmó.

La residencia en París representa una nueva etapa para Dion después de los problemas de salud que la obligaron a cancelar presentaciones y alejarse de los escenarios. La serie comenzó con 16 fechas previstas entre septiembre y octubre, mientras que otras diez fueron programadas para mayo de 2027.

Al finalizar el recital, la cantante volvió a agradecer a quienes la acompañaron durante su recuperación y resumió el significado de su regreso con una frase: “Muchas gracias. Acabo de cumplir un sueño”.

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