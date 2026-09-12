Santa Fe inaugura los Juegos Suramericanos 2026 con una ceremonia en Rosario + Agregar ámbito en









Más de 4.000 atletas de 15 países participarán durante dos semanas en 43 deportes y 60 disciplinas, con competencias en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Archivo. El acto inaugural será en el Monumento a la Bandera en Rosario.

JUEGOS SUDAMERICANOS LOGO tendrán este sábado su ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. El acto comenzará a las 19.30 y marcará el inicio oficial de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.

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Durante dos semanas, los deportistas competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, con actividades distribuidas entre Santa Fe, Rosario y Rafaela. Las primeras competencias comenzarán el domingo 13 de septiembre y el calendario se extenderá hasta el 26 de septiembre.

La ceremonia inaugural contará con la participación de artistas de la música santafesina y nacional. Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Cacho Deicas, Juan Carlos Baglietto, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán formarán parte de una puesta que combinará música, danza, teatro y tecnología.

El acto tendrá como eje la identidad de Santa Fe y la recepción de las delegaciones que llegaron a la provincia para participar de los Juegos. Con su finalización, la atención se trasladará a las competencias y a las primeras medallas de la edición 2026.

Las competencias Rosario será una de las principales sedes de los Juegos y, además de albergar la ceremonia inaugural, recibirá numerosas competencias. Santa Fe y Rafaela también concentrarán actividades deportivas en escenarios nuevos y renovados.

En esta edición competirán más de 4.000 atletas de 15 países. Santa Fe Turismo La llegada de las delegaciones, el recorrido del Fuego Suramericano y la puesta a punto de los escenarios marcaron las últimas semanas previas al inicio de la competencia. A partir del domingo, las tres ciudades sede comenzarán a recibir a los atletas de los 15 países participantes. Los Juegos se desarrollarán durante dos semanas y, además de las competencias, está prevista la continuidad de las instalaciones y la infraestructura deportiva incorporadas para el evento una vez finalizado el calendario. Una ceremonia con música y artes La apertura en el Monumento Nacional a la Bandera combinará distintos lenguajes artísticos para presentar a Santa Fe ante las delegaciones participantes. La música, la danza, el teatro y la tecnología serán parte de una ceremonia que funcionará como punto de partida para los XIII Juegos Suramericanos. Después del acto inaugural, comenzará la actividad deportiva en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas en competencia hasta el 26 de septiembre.