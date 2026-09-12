El juvenil que debutó con Gallardo en River, sufrió dos lesiones graves y hoy apoya una causa social

Fue una de las grandes joyas que debutó de la mano del Muñeco, pero su físico le impidió desarrollar su carrera aunque al día de hoy sigue jugando.

El Muñeco confió en él para ser parte del Millonario, pero sus lesiones lo terminaron marginando del equipo.

A lo largo de sus dos ciclos al frente de River , Marcelo Gallardo les dio lugar a varios juveniles formados en el club que buscaban abrirse camino en el fútbol. Algunos lograron consolidarse rápidamente en Primera, mientras que otros tuvieron un recorrido mucho más complicado después de sus primeros pasos con el plantel principal.

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Uno de esos casos fue el de Zacarías Morán Correa , un volante que llegó al club siendo muy chico, fue considerado una de las promesas de su categoría y alcanzó a jugar oficialmente bajo las órdenes del Muñeco. Dos graves lesiones de rodilla frenaron su crecimiento y terminaron llevando su carrera por un camino muy distinto al que parecía tener por delante.

Morán Correa llegó a River en 2007, cuando tenía 11 años, y realizó todo su recorrido por las inferiores. Nacido en Caucete, San Juan, se desempeñaba como volante central y fue avanzando hasta quedar cerca de Primera.

Morán Correa fue una cara frecuente en el plantel de primera, aunque solo disputó un partido oficial con River.

En 2013 tuvo uno de sus mejores años como juvenil. Integró la Selección argentina que ganó el Sudamericano Sub 17 y también disputó el Mundial de la categoría. Con River fue capitán del equipo que ganó el Mundial de Clubes Sub 17 en España, tras vencer 1-0 al Atlético de Madrid.

Su llegada al plantel principal empezó a tomar forma en 2016. Marcelo Gallardo lo incluyó en la pretemporada realizada en Estados Unidos , donde tuvo minutos en amistosos. También comenzó a entrenarse con los mayores y llegó a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

El debut oficial tuvo que esperar hasta el 25 de mayo de 2017. Morán Correa fue titular ante Independiente Medellín en el Monumental, por la Copa Libertadores, y jugó los 90 minutos en la derrota por 2-1. Ese encuentro terminó siendo el único que disputó con la Primera de River.

Las dos roturas de ligamentos que marcaron su carrera en Núñez y San Juan

El primer golpe había llegado incluso antes de su debut. El 10 de septiembre de 2016, durante un partido de Reserva contra Talleres, sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

La lesión apareció cuando ya trabajaba con el plantel profesional y venía de realizar la pretemporada bajo las órdenes de Gallardo. Estuvo alrededor de siete meses sin jugar y recién volvió a sumar minutos en Reserva en mayo de 2017.

Después de debutar en Primera no consiguió continuidad y a comienzos de 2018 salió a préstamo a San Martín de San Juan. Buscaba sumar partidos, pero sufrió otra lesión grave apenas llegó al club.

El paso por Estados Unidos fue clave para iniciar con sus causas benéficas. Instagram: @zacamoran

El 30 de enero, durante uno de sus primeros entrenamientos con el equipo sanjuanino, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue operado en Buenos Aires y nuevamente debió afrontar varios meses de recuperación.

Morán Correa no llegó a disputar partidos oficiales con San Martín. Dos lesiones graves en menos de dos años habían frenado su avance justo cuando intentaba hacerse un lugar fuera de River.

Morán Correa hoy juega en el ascenso de España. Instagram: @zacamoran

Qué hace hoy Zacarías Morán Correa y cuál es su causa social

Su carrera continuó en Chacarita, donde jugó durante la temporada 2019/20, y en 2021 dejó la Argentina para incorporarse a Richmond Kickers. En el club estadounidense encontró continuidad y permaneció durante cuatro temporadas en la USL League One.

A comienzos de 2025 se mudó a España para jugar en Atlético Pulpileño. Para la temporada 2026/27 cambió de equipo y se incorporó a Unión Polideportiva Plasencia, donde continúa como mediocampista en la Tercera Federación.

En paralelo, Morán Correa se sumó como embajador de Inspire Soccer League, una competencia impulsada por Project Inspire en Estados Unidos para futbolistas con discapacidad intelectual.

La organización busca darles una estructura estable para entrenar y competir durante el año. El jugador colabora con la difusión del proyecto y con la visibilidad de los deportistas que participan en la liga.

Su vínculo con este tipo de iniciativas ya venía de años anteriores. Inspire Soccer League también destaca su trabajo con la Fundación River Plate, una escuela de fútbol en su ciudad natal y distintas actividades comunitarias realizadas durante su etapa en Estados Unidos.