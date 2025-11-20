El reconocido futbolista de Inglaterra que se cansó de los robos y enfrentó a los ladrones con un cuchillo + Seguir en









La estrella de la Premier League y sus constantes problemas con la delincuencia que lo tomaron a llevar una fuerte decisión.

La figura del fútbol europeo y un hecho recurrente que lo cansó. Clive Brunskill/Getty Images

El mundo del fútbol tiene a sus protagonistas con salarios muy elevados, los cuales garantizan vidas plagadas de lujos. Pero esto también tiene su lado malo, ya que suelen ser el blanco fácil de los ladrones, que aprovechan sus constantes viajes para atacar sus hogares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Raheem Sterling es una de las grandes estrellas de Inglaterra, pero también es uno de los deportistas que más hechos de inseguridad sufrió. Completamente harto de la situación, debió tomar ciertas medidas para evitar ponerse en riesgo a él y a su familia.

Sterling Eddie Keogh/Getty Images La estrella del Chelsea y una situación que lo agotó. Eddie Keogh/Getty Images Cansado de la inseguridad: qué pasó con Raheem Sterling El jugador del Chelsea volvió a sufrir el ingreso de delincuentes a su domicilio, donde se encontraba con su esposa y sus tres hijos. Ese grupo sería el que años atrás también había decidido asaltar a la figura del combinado nacional inglés, quien esta vez no iba a permitir que lo vuelvan a intentar.

Los medios internacionales explican que el jugador del Chelsea tomó un arma y los enfrentó directamente, ya que consideró que no tenía opción. La policía investiga si esta banda es la misma que lo hizo perderse un importante certamen con la Selección de Inglaterra.

No es el primer robo: lo que sufrió el futbolista en 2022 Durante la Copa del Mundo que conquistó Argentina en Qatar en 2022, Raheem Sterling debió perderse el duelo de Inglaterra ante Senegal por el mismo motivo: un grupo de ladrones ingresó a su hogar. Si bien en un principio sus compañeros y entrenador alegaron motivos personales, se dio a conocer la noticia al poco tiempo.

Su casa en Londres fue invadida por un grupo de delincuentes. Su esposa y sus tres hijos se encontraban en Medio Oriente, pero su madre en el domicilio. El futbolista pudo regresar para seguir disputando el torneo, aunque perdió terreno en la consideración del entrenador por su ausencia.

Temas Fútbol