Tensión y piñas en EEUU–Paraguay: el amistoso de Pochettino y Alfaro que explotó sobre el final







En los minutos finales se produjo un fuerte cruce entre Gustavo Gómez, referente de la selección guaraní y actual jugador de Palmeiras, y Alex Freeman, defensor del Orlando City.

El fuerte cruce entre los jugadores de EEUU y Paraguay Foto: AP

Estados Unidos se impuso 2-1 a Paraguay en un partido disputado en el Subaru Park de Chester, en un encuentro que, pese a su carácter preparatorio, se jugó con intensidad de fase eliminatoria. Giovanni Reyna abrió el marcador para el conjunto local y Folarin Balogun amplió la ventaja en el segundo tiempo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Paraguay logró igualar transitoriamente a través de Alex Arce, delantero de Independiente Rivadavia, quien aprovechó una desatención defensiva para devolverle competitividad al trámite. Sin embargo, más allá de los goles, el cierre del partido terminó siendo el foco de atención.

Tensión y piñas en EEUU–Paraguay En los minutos finales se produjo un fuerte cruce entre Gustavo Gómez, referente de la selección guaraní y actual jugador de Palmeiras, y Alex Freeman, defensor del Orlando City. Gómez intentó reanudar rápido un lateral en la mitad de la cancha, pero Freeman se interpuso generando un forcejeo. El árbitro sancionó saque para Estados Unidos, lo que desató la furia del capitán paraguayo. El empujón posterior encendió un tumulto en el que intervinieron futbolistas de ambos equipos y suplentes que corrieron desde los bancos. Tras algunos golpes y gritos, el incidente fue controlado sin expulsiones.

paraguay-eeuu Paraguay, ya con el boleto asegurado para el Mundial 2026 tras terminar sexto en la Eliminatoria, continúa su preparación bajo la dirección de Gustavo Alfaro y tendrá como próximo rival a México en el Alamodome. Estados Unidos, anfitrión de la cita mundialista, ahora se enfocará en su amistoso del martes frente a Uruguay en Tampa.