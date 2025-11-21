Marcó un recordado gol del fútbol argentino, sufrió una dura enfermedad y hoy se dedica a concientizar + Seguir en









El delantero dejó su huella en el fútbol argentino con uno de los tantos más increíbles que se hayan visto, pero también luchó por recuperar su salud.

Convirtió uno de los goles más importantes del fútbol argentino. Racing Club

El fútbol argentino tiene muchos personajes que protagonizaron historias que perduran en la memoria de los hinchas. Desde jugadas increíbles hasta goles imposibles que dejaron una huella enorme entre los fanáticos y que al día de hoy son recordados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Juan Ramón Fleita es un apellido que genera sonrisas en la gente de Racing, porque fue autor de uno de los tantos más increíbles que se vieron. Pero también por su lucha contra una enfermedad posterior a su carrera que se encargó de visibilizar.

Lagart Fleita El Gráfic La figura de Racing es recordada por su golazo y su lucha fuera de las canchas. El Gráfico La historia del Lagarto Fleitas y cómo superó el mal de Hodgkin El Lagarto, como lo apodaron en el mundo del fútbol, tuvo una infancia complicada antes de dar sus primeros pasos con Racing. Creció en Santa Fe y luego se mudó muy pequeño a Isla Maciel, donde trabajaba desde los ocho años para tener una moneda que lo ayudara a comer.

En enero de 2003, mientras realizaba la pretemporada con Huracán, se le encontró un bulto en la espalda que alarmó a los médicos. Tras realizarse los estudios correspondientes y ser operado, se confirmó que sufría Mal de Hodgkin, una enfermedad que pertenece al grupo de los linfomas y genera tumores que se originan en los ganglios.

Tras operarse, su recuperación tomó más de lo esperado, pero logró vencer a la enfermedad. Luego de pasos por Unión de Sunchales y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, se retiró para convertirse en director técnico. Dirigió a las reservas del Globo y la Academia, y también se dedicó a concientizar sobre el mal que casi lo aleja del fútbol, realizando campañas con el conjunto de Avellaneda.

La chilena a Chilavert, el recordado gol de Fleitas Uno de los grandes logros del Lagarto es haber convertido un recordado gol del fútbol argentino. Fue nada más ni nada menos que ante el imponente José Luis Chilavert, en un duelo entre Racing y Vélez. Embed - Chilena de Juan Ramón Fleita a José Luis Chilavert - Racing vs Vélez, 1993 Ese 21 de noviembre de 1993, el atacante de la Academia aprovechó un centro llovido de Mariano Dalla Libera. Se puso de espaldas y sacó una chilena que el guardameta paraguayo no esperaba, por lo que quedó quieto y no tuvo más que observar cómo ingresaba la pelota.

Temas Fútbol