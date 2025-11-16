El inicio de una historia incomparable: el día que Lionel Messi debutó en Barcelona







Se cumple otro aniversario de los primeros minutos del mejor jugador de fútbol del mundo con el conjunto español.

El astro del fútbol y sus primeros minutos con la camiseta del Barcelona. FC Barcelona

Si bien en ese momento se sabía que era algo especial, nadie pensaba que iba a cambiar la historia del fútbol para siempre. Lionel Andrés Messi es considerado el mejor jugador de todos los tiempos, algo que mostró desde muy joven y que no pasó inadvertido para el Barcelona.

Tras marcharse de Newell’s, se formó y allí dio sus primeros pasos en una cancha como futbolista. La primera vez que la Pulga ingresaba en el primer equipo de la entidad catalana fue en un partido amistoso.

Barsa Porto Messi.com El primer partido de la Pulga como jugador del Barcelona. Messi.com La primera vez de Messi como jugador del Barcelona La fecha era 16 de noviembre del año 2003. En ese entonces era especulación, nadie estaba completamente seguro de que ese chico de 16 años iba a convertirse en la máxima figura en toda la historia del FC Barcelona. Pero este choque no se disputó en España.

La primera vez de Lionel Messi con la camiseta blaugrana tuvo lugar en el Estadio Do Dragão, la casa del FC Porto. Los culés se medían en un amistoso ante los portugueses y, a los 71 minutos de juego, Frank Rijkaard llamó al rosarino para que ingresara por Fernando Navarro. Así, con la 14 en la espalda, sumó sus minutos como parte del primer equipo.

El debut oficial, casi un año después Pero no fue allí donde empezó realmente la regularidad para el argentino. El DT holandés jamás quiso apurar su adaptación y era habitual verlo en el equipo C o B, sumándose paulatinamente a las prácticas con los más grandes. Fue de cocción lenta, porque talento sobraba, pero nadie quería apresurarlo.

Once meses después llegó de manera oficial su estreno. Otra vez desde el banco y con el número 30 en la espalda, reemplazó a Deco a los 82 minutos en un clásico ante el Espanyol, que terminó 1 a 0 con un gol del legendario Samuel Eto'o.

