La promesa del fútbol argentino que se apagó de manera trágica y repentina

El mundo del fútbol está de luto tras el horroroso suceso que terminó con la muerte del joven jugador.

La promesa del fútbol del interior y un hecho que consternó a todos. Prensa Bartolomé Mitre

Así como el fútbol tiene historias que suelen emocionar o alegrar a la gente, también hay otras que siempre son difíciles de contar. Muchos chicos sueñan con jugar en Primera, por lo que la trágica noticia que involucró a una joven promesa dejó un sabor amargo en todos los fanáticos de este deporte.

Con tan solo 17 años y esa ilusión que cargan los juveniles que dejan el interior para sumarse a los fuertes equipos de la capital de Buenos Aires, Dilan González dejó un vacío que consternó a todos.

Dilan González Prensa Bartolomé Mitre La joven joya misionera perdió la vida en un trágico suceso en el Río Paraná. Prensa Bartolomé Mitre Que pasó con Dilan González, el juvenil que había firmado con Vélez Nacido en Posadas, Misiones, transitaba sus últimos partidos con Bartolomé Mitre, ya que había conseguido ser fichado por Vélez Sarsfield. Faltaba muy poco para dar el gran paso a la importante institución, pero, lamentablemente, el jugador no podrá sumarse al Fortín.

Durante la tarde del domingo 9 de noviembre, Dilan disfrutaba del agua del Río Paraná junto a un amigo y su novia. Se sumergió en lo que era un rato de disfrute con los suyos y no volvió a salir. Tras largas horas de búsqueda que involucraron a la Policía de Misiones y a la Prefectura Naval Argentina, encontraron su cuerpo en Villa Cabello, un barrio de la provincia.

En el transcurso del jueves 13 de noviembre, familiares, amigos, compañeros y dirigentes del club Bartolomé Mitre despidieron sus restos en el salón velatorio Paraíso de Paz de Posadas. Vecinos y simpatizantes de la institución misionera también se hicieron presentes para despedir a una de las promesas más interesantes de la provincia.

El comunicado de Bartolomé Mitre tras el fallecimiento El club que vio dar sus primeros pasos a González no pudo ocultar su dolor por el trágico accidente que sufrió su jugador. Se refirieron a Dilan como “uno de los nuestros, familia” y lo despidieron con profundo dolor. "Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme", reza otra parte del comunicado, que también agradeció su paso por la institución y envió sus condolencias a sus familias y amigos.

