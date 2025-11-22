El día que Ed Sheeran vivió la vergüenza de su vida al conocer a Lionel Messi + Seguir en









El popular cantante y su insólito encuentro con la figura del fútbol mundial, que no fue como él esperaba que sea.

La estrella del fútbol y el artista mundialmente conocido tuvieron un llamativo encuentro. Instagram de Ed Sheeran

Fuera del mundo del fútbol, Lionel Messi genera admiración a donde sea que vaya. El astro argentino es muy querido en todos los ámbitos y distintas figuras alrededor del mundo buscan la oportunidad de conocerlo para compartir al menos un pequeño momento con él.

Aunque estos encuentros no siempre son lo que estas estrellas esperan, hay distintos factores que los condicionan. Así le pasó a Ed Sheeran, quien no pudo ocultar su vergüenza cuando finalmente tuvo contacto con el mejor jugador de todos los tiempos.

Instagram de Ed Sheeran 1 La Pulga y el cantante pudieron forjar una relación tras conocerse. Instagram de Ed Sheeran La vergüenza de Sheeran cuando conoció a Lionel Messi Gran amante del fútbol y fanático del Ipswich Town, club del cual también es propietario, el cantante tenía como objetivo cruzarse a Lionel Messi alguna vez. Finalmente concretó el tan ansiado momento: tuvo un mano a mano con el argentino, aunque hubo un pequeño problema que aún hace poner colorado al artista.

"Conocerlo fue emocionante, le estuve hablando como tres minutos...", empezó a contar la historia Ed Sheeran, pero hubo un detalle entre su emoción que pasó inadvertido: "Se me acercó un representante y me susurró al oído: 'él no habla inglés'".

Si bien esto generó risas, no pudo ocultar la vergüenza del momento vivido con Messi. Eso sí, aunque el argentino no suele comunicarse en ese idioma, comprende bastante más allá de que no lo hable. Pese a esto, los intérpretes convirtieron esa llamativa situación en un momento único en la vida de ambos, ya que construyeron una buena relación.

La gran relación del cantante con la familia del futbolista El encuentro anterior fue en la etapa del ex Barcelona en París Saint-Germain, pero una vez llegado al fútbol de Estados Unidos, ambos pudieron ampliar aún más su conexión. Tras unas minivacaciones del jugador con su familia, hubo un nuevo encuentro entre las figuras y sus seres queridos. Tras asistir a un recital en Florida de Ed Sheeran, la familia de la Pulga compartió un lindo momento con el cantante. Allí, tanto Antonella como sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, tuvieron un encuentro más íntimo después del show. Desde allí fortalecieron lazos y se siguen en redes sociales. Cabe resaltar que la esposa y madre de los hijos del capitán de la Selección Argentina es una gran admiradora del artista inglés.

