La autocrítica de Franco Colapinto tras su floja actuación en el GP Japón y el guiño que ilusiona en Argentina

El argentino terminó 16° en Suzuka, hizo un duro análisis de su carrera y dejó una frase que ilusiona con verlo en el país.

Franco Colapinto terminó 16° en Suzuka y no logró sumar puntos en el GP de Japón.

Franco Colapinto analizó su rendimiento tras finalizar 16° en el Gran Premio de Japón , cuestionó el desarrollo de su carrera marcada por el Safety Car y dejó un guiño a la Argentina con una frase que alimenta la ilusión de una exhibición en el país , tras un fin de semana donde no pudo convertir su ritmo en puntos.

El piloto argentino no evitó la autocrítica luego de la competencia en Suzuka. Si bien valoró su buen arranque, remarcó el momento que condicionó toda su estrategia.

“Hice una muy buena largada, avancé, pasé a Gabi (Bortoleto) y un par. Luchamos fuerte. Después me quedé trabado atrás de Lawson. Iba más rápido, él venía patinando por todos lados. Empecé a ahorrar gomas, pero no pude hacer mucho. Entré para hacer el undercut y salió el Safety Car y él después terminó noveno. Viendo cómo terminó él y el ritmo que teníamos nosotros, que era mejor que el suyo, es una pena. Estábamos para pelearle los puntos. Creo que, en general, fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car” , explicó.

El ingreso del auto de seguridad, tras el accidente de Oliver Bearman, volvió a perjudicarlo, ya que había ingresado a boxes previamente y perdió posiciones frente a otros pilotos.

Más allá del resultado, Colapinto dejó una frase que rápidamente generó expectativa entre los fanáticos: “¿Mi última vuelta? La próxima yo creo que va a ser en casa, pa. Vamos a ver, ojalá”.

Así fue el accidente de Oliver Bearman que al intentar no impactarse con Franco Colapinto, se salió de la pista y se fue contra el muro. Aunque salió por su propia cuenta del auto, se resiente de una pierna. #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TVBtyUXbN7

La posibilidad de una exhibición con un monoplaza de Alpine en Buenos Aires es concreta y se viene trabajando desde hace meses, con fechas tentativas como el 19 o el 26 de abril.

franco colapinto “La próxima yo creo que va a ser en casa”, lanzó sobre una posible exhibición en Argentina.

Una carrera que se le escapó

En pista, el argentino había mostrado buenas señales. Ganó posiciones en la largada, superó a Gabriel Bortoleto y mantuvo un ritmo competitivo en el pelotón medio.

Sin embargo, quedó atrapado detrás de Liam Lawson y no logró avanzar. La estrategia de ingresar temprano a boxes quedó desdibujada por el Safety Car, que favoreció a otros pilotos.

“Fue una carrera dura, muy larga. Atrás de Lawson toda la carrera, después cuando salió el Safety Car perdimos cinco puestos más. Quedé atrás de Carlos y no lo pude pasar, hicieron un buen trabajo con el Williams que no está yendo tan rápido. Fue un día complicado, largo. Acá es muy difícil seguir de cerca a los demás con tanto downforce que vas perdiendo”, detalló.

En el tramo final, presionó a Carlos Sainz, pero no encontró espacios y terminó en el puesto 16.

Las dificultades en pista

Colapinto también profundizó en las complicaciones que enfrentó durante la carrera, especialmente por la diferencia de velocidad entre autos: “Para ser sincero, fue muy extraño; me sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad es enorme. Es casi como si estuvieras en una vuelta de salida y otro tipo en una vuelta de empuje. Es realmente extraño. Es una curva que estamos tomando a fondo y es más de 50 km/h más rápido que yo”, explicó.

Además, agregó: “Creo que la cosa se complica mucho cuando las rectas no son rectas y hay una curva, porque no estamos en línea recta, sino que estamos girando. Y cuando me miré en el espejo, estaba dando vueltas en el pasto. Pero incluso girando, me adelantó, así que imagínense la diferencia de velocidad”.

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Pensando en lo que viene

De cara al futuro, el piloto de Alpine destacó la importancia del parate en el calendario para mejorar el rendimiento: “Ahora hay que enfocarse en la próxima. Por suerte hay un brake para entender algunas cosas y mejorar en lo que pensamos que nos falta. Hay muchas áreas por entender porque nos está costando y porque hay una diferencia grande con Pierre en algunos momentos del fin de semana”, señaló.

La Fórmula 1 volverá a la acción recién en mayo con el Gran Premio de Miami, mientras crece la expectativa por una posible presentación de Colapinto en Argentina.

Franco Colapinto China La Fórmula 1 tendrá un parate en abril y volverá en mayo con el GP de Miami. F1

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima presentación de la Fórmula 1 será en Estados Unidos, más precisamente en el Gran Premio de Miami, que se disputará entre el 1° y el 3 de mayo en el circuito urbano del Miami International Autodrome.

Allí, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para recuperar terreno y seguir sumando kilómetros en la máxima categoría. El trazado de Miami, rápido y técnico, combina rectas largas con sectores trabados, lo que suele generar carreras estratégicas y con múltiples variantes.

Además, ese fin de semana contará con formato Sprint, lo que implica más acción en pista y mayores chances de sumar puntos. Será una instancia clave para el piloto argentino, que busca consolidarse dentro de Alpine F1 Team en un campeonato que recién empieza a tomar forma.