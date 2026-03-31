Este será el recorrido de Franco Colapinto en Argentina para su exhibición: todo sobre el Road Show Buenos Aires 2026

El evento se realizará en el barrio de Palermo, con un circuito callejero de 2 kilómetros sobre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.

La preventa será el 6 de abril y es exclusiva para quienes abonen con la tarjeta de crédito de Mercado Pago.

La Fórmula 1 vuelve a Argentina el próximo 26 de abril con un evento de exhibición que tendrá como protagonista a Franco Colapinto .

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El piloto encabezará el "Road Show Buenos Aires 2026" , una demostración en la que manejará un monoplaza del equipo BWT Alpine en un circuito callejero montado en el barrio de Palermo .

Será la primera vez en 14 años que un auto de la máxima categoría circule por las calles porteñas y el joven de Pilar se convertirá en el primer argentino en conducir un vehículo de estas características en la vía pública de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por la escudería francesa junto a importantes sponsors, como Mercado Libre, YPF, Claro, Motorola, PAX Assistance, Latin Securities, Green Armor y Heineken, y con el apoyo del Gobierno de Jorge Macri.

Todo está a cargo de MICA Comunicaciones 360 , responsable de la producción general y diseño de pista, con Dale Play , que lidera el desarrollo de la experiencia, el contenido, comunicación y comercialización del evento. A continuación, conocé todos los detalles.

Colapinto

Colapinto vuelve a la Argentina con la Fórmula 1

El regreso de Franco Colapinto al país se dará en el marco de una exhibición oficial organizada junto al equipo BWT Alpine Formula One Team, en un contexto particular del calendario internacional que permitió abrir un espacio para este tipo de acciones promocionales que conectan con nuevas audiencias.

El piloto argentino estará al volante de un monoplaza de F1 modelo E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8 atmosférico. Originalmente desarrollado por Lotus, permite mostrar prestaciones reales de la categoría, especialmente en términos de sonido y velocidad.

Además, este tipo de autos, utilizados en muestras, cumplen con la normativa de la categoría, que prohíbe el uso de vehículos actuales fuera de competencias oficiales.

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, aseguró Franco en un comunicado.

Embed - Mercado Libre Argentina on Instagram: "Un día histórico: Domingo 26 de abril, Mercado Libre presenta el Franco Colapinto Roadshow 2026 en Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Lo mejor está llegando. A historic day: Sunday, April 26, Mercado Libre presents the Franco Colapinto Roadshow 2026 in Buenos Aires, the most beautiful city in the world. The best is yet to come." View this post on Instagram

Cómo será el recorrido de Colapinto en Buenos Aires

El Road Show se desarrollará sobre un circuito callejero de aproximadamente 2 kilómetros, diseñado específicamente para la ocasión en el barrio de Palermo.

El trazado utilizará la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, que serán adaptadas para cumplir con los requisitos del evento. Se instalarán defensas y vallados para delimitar el área de competencia.

El recorrido incluirá sectores amplios y rectas largas que permitirán al piloto argentino demostrar el rendimiento del monoplaza. Uno de los puntos centrales del recorrido será la zona del Monumento de los Españoles, que funcionará como referencia visual y punto de alta concentración de público.

También se montará una estructura de boxes temporales, donde estará ubicado el equipo técnico y desde donde se coordinarán las salidas del auto.

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El evento contará con dos “show runs” oficiales durante el día. En cada uno de ellos, Colapinto correrá dando vueltas a velocidad controlada pero con tramos de alta exigencia, incluyendo aceleraciones, frenadas y posibles demostraciones.

En cuanto a la distribución del público, habrá diferentes sectores. Desde áreas de acceso libre y gratuito en varios puntos del circuito hasta espacios pagos con ubicaciones preferenciales, como tribunas (Grandstands) y zonas exclusivas.

Además, estará integrado a una experiencia más amplia que incluirá una Fan Zone, espacios interactivos y sectores Hospitality.

Franco Colapinto China F1

Cronograma del Road Show Buenos Aires 2026

Desde temprano, se habilitarán los distintos accesos al circuito. Habrá un sector gratuito en gran parte del recorrido, lo que permitirá que miles de personas puedan acercarse sin costo.

Durante el día funcionará la Fan Zone, un espacio pensado para el entretenimiento con simuladores, activaciones de marcas, propuestas interactivas y merchandising oficial.

En paralelo, el sector Hospitality ofrecerá una experiencia más exlusiva, con acceso a zonas privilegiadas y la posibilidad de participar en los llamados Garage Tours, donde los asistentes podrán ver de cerca el monoplaza y el trabajo del equipo técnico.

El momento central llegará con los dos show runs programados, que serán el punto culminante del evento. Ahí, Colapinto saldrá a pista y convertirá las calles porteñas en un verdadero espectáculo de F1.

El evento se transmitirá a través de ESPN y Disney+ en su plan premium.

En cuanto a las entradas, la preventa será el 6 de abril a las 16:00 en enigmatickets.com, y solo estará habilitada para quienes abonen con la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Podés acceder hasta 3 cuotas sin interés.

La general será a partir del 7 de abril a las 16:00 hs con todos los medios de pago. Aunque seguirá disponible el beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la tarjeta de Crédito Mercado Pago.

Consultas para Hospitality y Garage tours en Bigbox Argentina.