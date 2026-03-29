Alpine analizó la carrera de Franco Colapinto en Japón y apuntó al safety car como clave: "Es una lástima" + Seguir en









El director del equipo destacó el rendimiento del argentino pese al resultado y valoró la sólida actuación de Gasly.

El director de Alpine habló del desempeño de Franco Colapinto.

El director del equipo Alpine F1 Team, Steve Nielsen, analizó el desempeño de sus pilotos tras el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, disputado en el circuito de Suzuka Circuit, y explicó los factores que condicionaron la carrera de Franco Colapinto.

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El argentino finalizó en el puesto 16, en una competencia marcada por cuestiones estratégicas. Según el directivo británico, el ingreso del auto de seguridad fue determinante: “Franco estuvo un poco perjudicado por el coche de seguridad, no logró conseguir puntos hoy, lo cual es una lástima”, señaló en un comunicado oficial del equipo.

Colapinto había largado 15° y tuvo un inicio sólido, logrando superar a Gabriel Bortoleto y a Sergio Pérez. Sin embargo, tras su paso por boxes para colocar neumáticos duros, regresó a pista en el 17° lugar. Luego ganó una posición por la detención de Alexander Albon y mostró buen ritmo, con potencial para avanzar.

El momento clave llegó con el accidente de Oliver Bearman, que obligó a la salida del safety car. Mientras varios pilotos aprovecharon para cambiar neumáticos, el argentino quedó desfasado en la estrategia y sin margen para capitalizar la neutralización.

colapinto japoin El argentino quedó desfasado en la estrategia @AlpineF1Team En la segunda mitad de la carrera, Colapinto intentó acercarse a Carlos Sainz Jr. y llegó a ubicarse a apenas cuatro décimas, aunque no logró concretar el sobrepaso. Su mejor vuelta fue de 1m34s512 en el giro 41.

Por su parte, Pierre Gasly tuvo una destacada actuación y finalizó séptimo, sumando puntos por tercera carrera consecutiva. Nielsen valoró especialmente su rendimiento: destacó que logró contener durante varias vueltas a Max Verstappen, sin cometer errores pese a la presión del campeón del mundo. “Fue un resultado fantástico para el equipo. Pierre tuvo una conducción muy sólida”, afirmó el director, quien también se mostró optimista de cara a la próxima carrera. Tras la cita en Japón, la categoría tendrá un receso de 32 días antes del próximo compromiso, que será en el Gran Premio de Miami. “Tenemos algunas mejoras para Miami. Es un circuito con características diferentes y somos optimistas de poder repetir el rendimiento”, anticipó Nielsen. En el campeonato de constructores, Alpine se ubica en el quinto lugar con 16 puntos, 15 de ellos aportados por Gasly y uno por Colapinto, quien continúa en pleno proceso de adaptación en su primera temporada en la máxima categoría. La carrera en Japón tuvo como ganador a Andrea Kimi Antonelli, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc, en una jornada que volvió a dejar en evidencia la competitividad del campeonato.