Franco Colapinto celebró su exhibición en Argentina con un sentido posteo: "Uno de mis sueños más grandes"

El piloto afirmó que cumplirá "uno de sus sueños". El pilarense compartió un mensaje en sus redes sociales.

El piloto argentino Franco Colapinto confirmó que cumplirá uno de sus mayores sueños: manejar un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires . La exhibición se realizará el domingo 26 de abril en el barrio de Palermo , sobre un circuito urbano especialmente armado en la zona de la Avenida del Libertador , cerca del Monumento a los Españoles.

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El evento, impulsado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a sponsors privados, marcará un hecho inédito para el automovilismo local y buscará acercar la máxima categoría a los fanáticos argentinos.

Colapinto compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo que rápidamente se viralizó entre sus seguidores: “¡Qué locura! ¡Manejar un F1 en casa va a ser de los mejores momentos de mi vida! y uno de mis sueños más grandes. Que lindo día vamos a pasar. ¡Encima arriba del V8! Lo que va a sonar".

"Perdón vecinos. El 26 se quedan sin tapones las farmacias y ¡sin oídos los que se los olviden! Nos vemos en unas semanas, estoy re manija . Muchas gracias al GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), al equipo y a todos los sponsors que hicieron posible este delirio”, destacó.

Embed - Franco Colapinto on Instagram: "QUE LOCURAAAAAAA manejar un f1 en casa va a ser de los mejores momentos de mi vida!!!!! y uno de mis sueños más grandes q lindo día vamos a pasar.. ENCIMA ARRIBA DEL V8!!!!!!!!!!!!! Lo q va a sonar perdón vecinos el 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los q se los olviden!!!!!! nos vemos en unas semanas toy re manija!!! Muchas gracias a @buenosaires , al equipo y a todos los sponsors q hicieron posible este deliriooooo "

El posteo, acompañado por imágenes con la bandera argentina y referencias bien locales, superó rápidamente los miles de interacciones y reforzó el vínculo del piloto con el público.

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto

El espectáculo contará con la presencia de un monoplaza histórico como el Lotus E20, equipado con motor V8 de Renault, característico de la era previa a los sistemas híbridos actuales.

El trazado urbano tendrá aproximadamente dos kilómetros y se montará entre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Según la organización, habrá dos competencias principales que funcionarán como el punto más alto de la jornada.

Además, se instalará una Fan Zone en los alrededores con activaciones de marcas y propuestas para el público.

El gesto de Colapinto para los fanáticos

En la gacetilla oficial, Colapinto también dejó en claro el valor emocional que tiene este evento en su carrera: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida".

"Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera" agregó.

colapinto japoin Colapinto afirmó que cumplirá una de sus sueños. @AlpineF1Team

"Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, finalizó.

El piloto, que todavía no compitió oficialmente en Argentina en categorías de monoplazas, tendrá así su primera gran presentación en el país con un auto de la máxima categoría.

El sueño del GP argentino

Desde el Gobierno porteño ven este evento como una oportunidad estratégica. La imagen de Colapinto manejando un Fórmula 1 en Buenos Aires será utilizada como impulso para negociar el regreso del Gran Premio al país.

El piloto ya había expresado su deseo en ese sentido: “Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer. Los fanáticos argentinos tienen que hacer un gran esfuerzo para venir a las carreras, así que sería un sueño para mí”.

La llegada de Colapinto está prevista para el 23 de abril y, tras la exhibición, viajará a Miami para continuar con su calendario en la temporada de Fórmula 1.

Con este evento, Buenos Aires vuelve a acercarse, aunque sea por un día, al rugido de la máxima categoría del automovilismo mundial.