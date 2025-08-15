El emotivo posteo de Alpine de un joven Franco Colapinto: "Mi sueño es llegar a la Fórmula 1"







La escudería francesa posteó un video de la infancia de Colapinto, donde él decía que su sueño era llegar a correr en la Fórmula. “Los sueños se cumplen. ¡Sigamos soñando!", comentó Alpine.

Mientras la actividad en la Fórmula 1 atraviesa un breve parate, la escudería francesa Alpine subió un emotivo video en el que muestran a Franco Colapinto de niño diciendo que anhelaba llegar donde está ahora.

“Los sueños se cumplen. ¡Sigamos soñando!", fue el comentario que realizó Alpine, en el posteo que compartió dicho video.

Con este mensaje en la descripción de un reel en el Instagram oficial de Alpine, el equipo francés compartió un recorte de una entrevista de la infancia de Franco, siendo entrevistado con un karting de fondo.

“El sueño de todos es llegar a la Fórmula 1”, decía Franco en esa filmación. Cuando le preguntaron si se imaginaba el día que se cumpliera su sueño, el pilarense respondió con una sonrisa y su clásica carisma: "Y no, todavía soy muy chiquito y falta mucho".

“Los sueños se cumplen, sigamos soñando.”pic.twitter.com/JTukJ1WGKZ — 43 (@ColapintoFiles) August 14, 2025 Todo esto estaba acompañado por la canción "Still Dreaming" del rapero NAS, que dice la frase “Some dreams stay dreams. Some dreams come true (Algunos sueños siguen siendo sueños. Otros sueños se hacen realidad)”.

Por último, en el video se muestra a Colapinto saludando a los hinchas que lo acompañan cada fin de semana, además de una multitud de banderas albicelestes flameando.