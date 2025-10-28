El Gobierno de Rio de Janeiro quiere vender el Estadio Maracaná y hay polémica en Brasil







El gobierno "carioca" presentó un proyecto para desprenderse del mítico estadio de fútbol, con el motivo de reducir el déficit fiscal.

El Gobierno de Rio de Janeiro quiere vender el Estadio Maracaná y hay polémica en Brasil

El Estado de Río de Janeiro sorprendió a todos con su intención de vender el Estadio Maracaná, escenario de finales mundialistas y partidos históricos para el fútbol de sudamericano. La medida forma parte de un plan para reducir el déficit fiscal y aliviar la deuda pública con el Gobierno Central, la cual ronda los 1.890 millones de euros.

El Estadio Maracaná podría venderse tras más de siete décadas de propiedad estatal. El gobierno "carioca" presentó un proyecto que habilita el desprendimiento patrimonial del mítico escenario, que fue inaugurado para el Mundial de 1950.

Dicho proyecto será sometido a votación por el pleno de la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa del Área de Rio de Janeiro en las próximas semanas. Rodrigo Amorim, presidente de dicha comisión, explicó: “El Gobierno invierte una fortuna en el mantenimiento del Maracaná, unos 160.000 euros por partido”.

En caso de habilitarse la venta, el Gobierno pretendería aproximadamente 320 millones de euros.

Igualmente, el proceso de venta enfrenta trabas legales. El Maracaná forma parte de una concesión vigente hasta 2044 otorgada al consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, cuyos dirigentes ya adelantaron que el contrato se cumplirá hasta el final.

Esta no es la primera vez en la que se especula con la venta de Maracaná. En 2011, Eike Batista, uno de los empresarios más ricos de Brasil, quiso comprarlo. A día de hoy Maracaná tiene un aforo capaz de acoger a 78.838 espectadores, ya que se ha ido reduciendo a lo largo de las reformas sucesivas desde su construcción en 1950, siendo la última de ellas de cara al Mundial 2014 que estableció las localidades actuales.