Tragedia en Brasil: volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban a Argentina de cara al partido con Racing

El hecho se produjo en una ruta en el interior del estado de Río de Janeiro. El conductor del vehículo está en estado crítico.

Un micro en el que viajaban hinchas de Flamengo rumbo a la Argentina volcó en la ruta BR-116, a la altura del kilómetro 282, cerca de Barra Mansa, en el interior del estado de Río de Janeiro. Se trata de uno de los vehículos que iba en caravana hacia Avellaneda para presenciar el partido del equipo brasileño ante Racing de este miércoles por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

La Policía Federal de Carreteras constató que el accidente ocurrió alrededor de las 16:20 y dejó un saldo de 16 heridos. El conductor está en estado crítico.

Según informaron fuentes al diario brasileño O'Globo, el micro perdió una rueda mientras viajaba a San Pablo y terminó volcando tras haber perdido el control. Además, había frenado poco antes para asistir a un grupo de hinchas cuyo vehículo también estaba afectado en la misma ruta.

Luego del incidente, muchos hinchas además sufrieron robos aislados de sus pertenencias en el lugar del hecho.

El club brasileño emitió un comunicado en el que confirmó que se encuentra en contacto con las autoridades locales. “Flamengo está monitoreando la situación en el sitio del accidente y brindando apoyo a los heridos . El alcalde de Barra Mansa puso a disposición los hospitales municipales y los bomberos trabajan en la asistencia ”, señaló la institución.

Un nuevo vehículo fue enviado desde Río de Janeiro para buscar a los hinchas que resultaron ilesos y continuar el viaje hacia Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1982911824077918407&partner=&hide_thread=false O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos… — Flamengo (@Flamengo) October 27, 2025

Flamengo define en Avellaneda frente a Racing su pase a la final de la Copa Libertadores

En el plano futbolístico, Flamengo jugará este miércoles uno de los partidos más importantes del año -si no el más importante-. Visitará a Racing en Avellaneda para buscar acceder nuevamente a la final de la Copa Libertadores.

En el partido de ida, los brasileños se impusieron de locales con un gol en contra de Marcos Rojo sobre el final tras un remate de Jorge Carrascal y, de esta manera, llegan con una ventaja de 1-0 para el duelo definitorio.