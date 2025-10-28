Brasil: Jair Bolsonaro apelará a la condena a 27 años de prisión

El expresidente de Brasil cumple una sentencia tras haber sido responsabilizado de liderar una organización criminal para mantenerse en el poder luego de perder las elecciones 2022 ante Lula da Silva.

Cinco días después de que se publicara de manera oficial el fallo en su contra, la defensa del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro presentó un recurso de apelación contra la condena del Supremo Tribunal Federal (STF), que lo sentenció a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado .

En el recurso, los abogados consideraron que la condena fue "injusta" y argumentaron que no se encontraron pruebas que vincularan al expresidente con los delitos por los que lo imputaron. Además, agregaron que no se explicó de manera correcta los parámetros que se utilizaron para determinar la pena. Bolsonaro fue responsabilizado de liderar una organización criminal para mantenerse en el poder luego de perder las elecciones 2022 ante Lula da Silva.

El texto que presentó la defensa es un “ recurso de aclaración ”, que busca aclarar cualquier contradicción, omisión o error en la sentencia publicada la semana pasada. En las 80 páginas del documento, remarcan que no hubo tiempo suficiente para analizar las pruebas del caso y que la defensa fue restringida.

Por otro lado, pidieron que se anule el acuerdo de culpabilidad de Mauro Cid , excolaborador de Bolsonaro que pactó con la Justicia y dio un testimonio clave para el proceso a cambio de una reducción de pena.

Los abogados del expresidente enfatizaron que el fallo no presentó pruebas que lo vincularan con la conspiración golpista . Finalmente, solicitan la revisión de la condena y los parámetros para determinar la pena del expresidente.

La condena contra Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intentar dar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022, según dictaminó la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF). Por cuatro votos a uno, cinco jueces sentenciaron al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para mantenerse en el poder tras perder las elecciones frente a Lula.

El voto definitivo fue emitido por Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala y antiguo abogado de Lula. Zanin destacó que “las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, y con ello se consolidó la mayoría de cuatro a uno que condenó a Bolsonaro y a otras siete personas, entre los que se incluyen exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

Entre ellos se encuentran: Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN); Almir Garnier, excomandante de la Marina, con 24 años de prisión; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, también con 24 años; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional, con 21 años; Mauro Cid, exasesor presidencial y denunciante del intento de golpe; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, con 19 años; y Walter Souza Braga Netto, exjefe del Estado Mayor, con 26 años de prisión. Estas condenas reflejan la magnitud de la red de funcionarios y colaboradores que, según la Fiscalía, participaron en la planificación y ejecución del golpe.