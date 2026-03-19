El mercado mundial de la Inteligencia Artificial en el deporte crecerá hasta u$s1.430 millones en 2026

Google Gemini y OpenAI están utilizando el deporte como una plataforma de comercialización y ya ha firmado acuerdos con la AFA, la Fórmula 1, la Indian Premier League y la Women's Premier League.

Las empresas de IA están acelerando el gasto en patrocinio deportivo. Se proyecta que el mercado crecerá a u$s 1.430.000.000 en 2026.

El tamaño del mercado mundial de IA en el deporte se valoró en u$s 1.220.000.000 en 2025 y se proyecta que crecerá a u$s 1.430.000.000 en 2026 y a u$s 5.010.000.000 en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,94% durante el período previsto.

Tomando como base estas cifras, se deduce que las empresas especializadas en Inteligencia Artificial ven un gran negocio en el deporte y su auge y proliferación las han llevado a diversificar sus líneas de negocio hacía el patrocinio deportivo.

Las empresas de IA están acelerando el gasto en patrocinio deportivo y solo en Argentina en 2026 se estima un monto de alrededor de u$s 20.000.000, con un crecimiento que podría duplicarse el año próximo y que en 2028 llegaría a los u$s 70.000.000. En tanto, Europa, la inversión ha crecido un 48% en lo que va de año, superando ya los u$S 27.000.000.

Los motivos de esta apuesta por el deporte es que gigantes como Google Gemini y OpenAI se están centrando en mercados de alto crecimiento. Por ello, se están dirigiendo de manera específica a deportes con una gran base de aficionados como la Indian Premier League (IPL) y la Women's Premier League (WPL) de criquet indio.

En Argentina, la AFA firmó los primeros días de este mes un acuerdo con Google que incorpora a Gemini, la inteligencia artificial de la compañía, como Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales de fútbol.

El convenio establece presencia exclusiva de marca en la indumentaria oficial de entrenamiento del seleccionado argentino y forma parte de un contrato que, tendrá una duración de dos años.

El entendimiento incluye exposición de Gemini en la ropa de entrenamiento de todas las selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas, en categorías juveniles y mayores. Además, el acuerdo contempla desarrollos vinculados con innovación tecnológica que se desplegarán junto a la Selección Argentina durante los próximos meses.

Para la AFA, el ingreso de Google dentro de su portfolio de socios representa un paso relevante dentro del proceso de expansión internacional que la institución puso en marcha en 2017. Ese plan apuntó a potenciar la marca Selección Argentina dentro de la industria deportiva global y ampliar su presencia comercial en distintos mercados.

El acuerdo dejó afuera a Marcos Galperin que buscaba ese sponsoreo. En octubre del año pasado, Mercado Libre y la AFA habían firmado un acuerdo por el cual la empresa de comercio electrónico pasaba a ser el nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol para los torneos de 2026 y 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2029546604810625160&partner=&hide_thread=false #Institucional Google anunció, junto a la Asociación del Fútbol Argentino, su incorporación como Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales de Fútbol.



https://t.co/ZPfzeCMFSZ



@Google @googleespanol pic.twitter.com/BwMOKovGlT — AFA (@afa) March 5, 2026

La IA apuesta a otros deportes

Otro de los deportes donde han encontrado su nicho es en la Fórmula 1. El ADN tecnológico de la máxima categoría del automovilismo deportivo ensambla con la propia naturaleza de la IA y ya se han firmado hasta ocho acuerdos con este tipo de empresas en los últimos seis meses (incluyendo Meta AI y Claude).

También la NBA se ha sumado a la ola de la IA y el pasado mes de noviembre pasó a formar parte de la última ampliación de capital de Fastbreak AI, una empresa especializada en la optimización de la programación deportiva, que busca llegar a los U4s 40.000.000.

Las empresas de IA centradas en el B2B también están aprovechando el patrocinio deportivo como puerta de entrada a personas influyentes, como lo demuestran los recientes acuerdos de patrocinio de activos de alta gama entre Cadillac F1 y TWG AI, y Chelsea FC e IFS.

Ampere Analysis -la empresa inglesa que se dedica a la investigación, datos y consultoría estratégica especializada exclusivamente en los sectores de medios de comunicación, entretenimiento, videojuegos, deportes y telecomunicaciones - apunta a que “es fundamental que los titulares de derechos que busquen patrocinadores de IA establezcan una segmentación clara del sector para garantizar la exclusividad de la categoría y listas de posibles clientes bien definidas”.

Además distingue a las empresas de IA mediante cinco subsectores: Plataformas y modelos fundamentales; Aprendizaje automático; Software de automatización y flujo de trabajo inteligente; IA conversacional y asistentes; y Plataformas de visión artificial y voz.

El objetivo del mercado de la IA

El mercado de la IA en el campo de los deportes se basa en la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial para mejorar el análisis del rendimiento, la participación e interacción de los aficionados, la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas en los deportes profesionales y amateurs.

Las soluciones de IA se integran cada vez más en los entrenamientos, las estrategias de juego, el seguimiento de los atletas, la prevención de lesiones y el análisis de audiencia. Las instituciones deportivas adoptan herramientas impulsadas por IA para conseguir ventajas competitivas por intermedio de conocimientos en tiempo real, análisis predictivos y procesamiento de datos automatizado.

El mercado cubre plataformas de software, motores de análisis y aplicaciones impulsadas por IA utilizadas por equipos, ligas, emisoras y proveedores de tecnología deportiva.

La creciente digitalización de los deportes, la disponibilidad de grandes conjuntos de datos y la demanda de optimización del rendimiento basada en datos continúan dando forma a la IA en el mercado deportivo, posicionando la inteligencia artificial como una fuerza transformadora en todo el ecosistema deportivo global.