El ranking de los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026: el argentino en el Top 3 y el puesto de Scaloni + Agregar ámbito en









Se dio a conocer cuales son los directores técnicos mejor pagados en la Copa del Mundo. La lista va en contramano con los resultados que obtuvieron sus equipos. Además, sorprende el puesto de Scaloni.

El ranking de los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026: el argentino en el Top 3 y el puesto de Scaloni

El portal Finance Football, especializado en fútbol y finanzas, elaboró una lista con los 20 entrenadores del Mundial 2026 que más dinero ganan y algunos son de lo más llamativos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Carlo Ancelotti, de Brasil, encabeza la lista con 10 millones de euros anuales. Pese a ser el más aro, el italiano sufrió la eliminación del conjunto "verdeamarelo" en los octavos de final, ante Noruega. Las críticas le llegan desde todos lados, pero la idea de la federación local es continuar con el proceso.

Los tres DT mejor pagos del Mundial 2026 Quienes le siguen son dos entrenadores que también quedaron eliminados tempranamente. Ellos son Julian Nagelsmann (Alemania), con €7.000.000 anuales, y el argentino Mauricio Pochettino (Estados Unidos), con €6.000.000 por temporada.

El alemán protagonizó un papelón histórico al quedar eliminado del Mundial 2026 en los 16avos de final, ante Paraguay por penales. Nagelsmann ya había que dejará su cargo. En tanto, Pochettino se quedó afuera de la Copa del Mundo siendo el local en los octavos de final, ante Bélgica.

Por otro lado, Marcelo Bielsa es el que mejor gana entre los directores técnicos de equipos sudamericanos. "El Loco", que no pasó la fase de grupos con Uruguay, se ubica 9°, con 3 millones de euros al año. El rosarino ya se despidió del conjunto celeste, que por estos días se encuentra en la búsqueda de su reemplazante.

¿Y Lionel Scaloni? El entrenador campeón del mundo con la Argentina aparece en el puesto N°14, con 2.300.000 euros anuales, 200.000 euros menos que los que percibe Gustavo Alfaro en Paraguay. Una auténtica sorpresa que desnuda las falencias de la AFA. Otra de las sorpresas que se destacan en el informe es el contrato de Luis De La Fuente, en España, pero por lo bajo respecto de sus principales colegas: 2 millones de euros anuales, cinco veces menos de que lo figura en los papeles de Ancelotti. El ranking de los 20 entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 Carlos Ancelotti (Brasil): €10.000.000 Julian Nagelsmann (Alemania): €7.000.000 Mauricio Pochettino (EE.UU.): €6.000.000 Thomas Tuchel (Inglaterra): €5.800.000 Roberto Martínez (Bélgica): €4.000.000 Fabio Cannavaro (Uzbekistán): €4.000.000 Didier Deschamps (Francia): €3.800.000 Ronald Koeman (Países Bajos): €3.000.000 Marcelo Bielsa (Uruguay): €3.000.000 Jesse Marsch (Canadá): €2.500.000 Javier Aguirre (México): €2.500.000 Gustavo Alfaro (Paraguay): €2.500.000 Julen Lopetegui (Qatar): €2.400.000 Lionel Scaloni (Argentina): €2.300.000 Luis de la Fuente (España): €2.000.000 Néstor Lorenzo (Colombia): €2.000.000 Sebastián Beccacece (Ecuador): €2.000.000 Murat Yakin (Suiza): €1.600.000 Ralf Rangnick (Austria): €1.500.000 Zlatko Dali (Croacia): €1.500.000