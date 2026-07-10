¡Insólito!: venden pasto de un partido que no se jugó y pagan fortunas por la camiseta más polémica del Mundial

La FIFA y MatchWornShirt ampliaron su catálogo y ofrecen un fragmento del césped de la final, la casaca de Folarin Balogun y entradas físicas personalizadas.

MatchWornShirt puso a la venta objetos insólitos del Mundial 2026 . La plataforma de subastas ofrece prendas de futbolistas, botines, brazaletes de capitán y elementos usados en distintas competencias, mientras que la FIFA comercializa recuerdos exclusivos como entradas personalizadas y hasta un cubo con pasto de la final , que todavía no se jugó, por 450 dólares .

La camiseta de Folarin Balogun fue una de las grandes protagonistas: tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina y la posterior habilitación para jugar contra Bélgica, la pieza llegó a valer casi 18.000 dólares.

MatchWornShirt es una plataforma especializada en la venta de artículos deportivos originales utilizados en competencias oficiales. Durante el Mundial 2026, el sitio llegó a acuerdos con distintas federaciones, entre ellas las de Estados Unidos, Canadá, Portugal e Inglaterra , para subastar las camisetas usadas por sus futbolistas en cada partido del torneo.

El sistema funciona como una subasta online tradicional, pero en tiempo real . Apenas comienza un partido, los usuarios registrados pueden realizar ofertas desde cualquier parte del mundo y el precio va aumentando automáticamente a medida que aparecen nuevos interesados.

Cuando finaliza el plazo establecido, el participante que realizó la propuesta más alta se queda con la prenda. Cada pieza incluye un certificado de autenticidad digital que garantiza que fue utilizada por el jugador durante un encuentro oficial.

En muchos casos, el desarrollo de la jornada modifica su valor, como un gol decisivo, un récord, una clasificación o incluso una polémica arbitral. Por eso, las disputas suelen mantenerse activas hasta varias horas después del duelo, cuando los compradores ya conocen el peso histórico que adquirió cada casaca.

La empresa también comercializa artículos utilizados en distintas disciplinas y competencias alrededor del mundo. Entre sus piezas más llamativas aparecen, por ejemplo, una red de aro utilizada en un partido de la NBA entre Chicago Bulls y Los Angeles Clippers, camisetas históricas de clubes europeos de figuras como Carlos Tevez durante su paso por el Manchester City, casacas de rugby, ciclismo y hockey, además de otros elementos originales.

El insólito objeto de 450 dólares que la FIFA ya vende antes de la final

La FIFA amplió su oferta de productos para los fanáticos. Uno de los artículos más llamativos es un fragmento del césped que será utilizado en la final del Mundial 2026, aunque el partido todavía no se disputó.

Cada muestra vale desde 450 dólares y se entrega dentro de un cubo de acrílico de 17,5 centímetros, con una presentación premium pensada especialmente para exhibición y acompañada por su correspondiente certificado de autenticidad.

Además, ofrece una entrada física personalizada por 19 dólares, pese a que el torneo utiliza tickets digitales con código QR. El comprador puede recibir una versión impresa con su nombre, el estadio y el encuentro elegido como recuerdo del evento.

Para quienes buscan piezas más exclusivas, está disponible una colección integrada por doce pelotas oficiales de distintas Copas del Mundo, con modelos emblemáticos como la Tango, la Fevernova y la Jabulani, cuyo valor alcanza los 2.500 dólares.

De ser expulsado a costar casi 18.000 dólares: El inesperado negocio detrás de un jugador indultado

Folarin Balogun fue expulsado durante el partido de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina por una acción en la que, tras la revisión del VAR, los árbitros determinaron que había pisado la parte posterior de la pierna del defensor Tarik Muharemovi. La infracción significaba que el delantero debía cumplir una fecha de suspensión y, en principio, quedarse afuera del siguiente encuentro de su selección.

Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado días después, cuando el Comité Disciplinario de la FIFA decidió dejar sin efecto la aplicación inmediata del castigo y permitirle disputar el partido de octavos de final ante Bélgica. La resolución se tomó bajo el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, que permite suspender la ejecución de una sanción durante un período de prueba de un año.

La decisión generó fuertes críticas, en especial cuando se conoció que Donald Trump había llamado al presidente del organismo, Gianni Infantino, para pedir una nueva evaluación de la sanción. Aunque el organismo no confirmó que esa comunicación haya influido en el fallo, el mandatario celebró públicamente la decisión y aseguró que la FIFA había corregido una "injusticia".

Con Balogun nuevamente disponible para jugar, la camiseta que había utilizado durante el partido contra Bosnia adquirió un valor inesperado. Las ofertas aumentaron de aproximadamente 5.000 dólares hasta alcanzar cerca de los 17.800 dólares. El interés llegó principalmente desde Estados Unidos. Después de la eliminación frente a Bélgica, los precios dejaron de crecer.