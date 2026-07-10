Día de San Benito: la poderosa oración de protección a la que se aferran los hinchas argentinos antes del partido contra Suiza

El santo italiano fundó el monasterio de Montecassino y redactó la Regla que transformó la vida religiosa en Occidente.

El próximo 11 de julio se celebrará el Día de San Benito de Nursia , uno de los santos más importantes de la Iglesia católica y reconocido como patrono de Europa . La fecha recuerda la vida del fundador del monacato occidental, cuya medalla es considerada por millones de fieles un símbolo de protección frente al mal.

Pero este año, la jornada coincidirá con el partido de Argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026 , por lo que muchos hinchas vuelven a rezarle y a llevar su objeto como una cábala de cara a un encuentro decisivo.

San Benito de Nursia nació en el año 480 en la ciudad italiana de Nursia , en la región de Umbría. Pertenecía a una familia acomodada y durante su juventud fue enviado a Roma para estudiar filosofía y retórica.

Sin embargo, desilusionado por el estilo de vida que observaba en la capital del Imperio, decidió abandonar los privilegios y dedicarse por completo a la oración y la contemplación.

Primero se instaló en Enfide , la actual Affile, pero poco tiempo después se retiró a una cueva en Subiaco , donde vivió durante varios años como ermitaño. Su ejemplo de austeridad y disciplina comenzó a atraer discípulos que buscaban seguir el mismo camino espiritual.

Con el paso del tiempo fue elegido abad de una comunidad de monjes, aunque su estricta forma de vida provocó el rechazo de algunos religiosos, quienes, según la tradición, incluso intentaron envenenarlo.

Tras ese episodio, Benito decidió fundar nuevas comunidades monásticas siguiendo un modelo basado en el equilibrio entre la religión, el trabajo y la vida en comunidad. Más adelante levantó el monasterio de Montecassino, considerado la cuna del monacato occidental.

"El monacato europeo -tal cual lo impulsó San Benito. sirvió de base para la expansión de la cultura cristiana en el viejo continente. La red de monasterios repartidos por todos lados fue semilla de los sistemas educativos y se convirtió en la reserva cultural de Occidente. La mayoría de ciudades importantes de la Europa de hoy surgieron alrededor de algún monasterio, o se organizaron siguiendo su ritmo e inspiración", explicó la Agencia Católica de Informaciones- ACI Prensa.

Su mayor legado fue la Regla de San Benito, un texto que estableció normas claras para la organización de los establecimientos religiosos. Gracias a esa obra, el papa Pablo VI lo proclamó patrono de Europa en 1964.

Junto con su figura, la Medalla de San Benito se convirtió en uno de los sacramentales más populares. En una de sus caras aparece la imagen del santo sosteniendo la cruz y el libro de la Regla, mientras que en la otra se encuentran una cruz y varias inscripciones en latín que representan antiguas invocaciones contra el mal y las tentaciones.

Para los fieles, simboliza la protección frente a las adversidades, las enfermedades, las malas influencias y todo aquello que pueda apartar a la persona de su fe. Por eso, es común verla en rosarios, collares, pulseras, llaveros, vehículos y hasta en las entradas de muchos hogares.

La oración de San Benito para pedir un milagro, protección y ahuyentar la mala suerte

Para quienes cada 11 de julio recurren a la intercesión de San Benito, existe una oración con la que los fieles piden protección, fortaleza y ayuda ante los momentos de mayor incertidumbre:

"Señor Dios Nuestro, que hiciste al abad Benito, esclarecido maestro del Divino Servicio, concédeme por su intercesión la gracia que te pido.

También te pido, que prefiriéndote a ti sobre todos los lujos, avancemos por la senda de tus mandamientos con el corazón contrito, y rezando y trabajando con amor como él hizo. Por Cristo Nuestro Señor.

Amen".

Cuartos de final del Mundial 2026: cómo usar la medalla del santo como cábala para la Selección

En cada fecha dedicada a San Benito, los creyentes toman su medalla para rezar y pedir protección antes de afrontar un momento importante.

Este año, la celebración coincide con el partido que la Selección Argentina disputará frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

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Aunque la Iglesia enseña que la medalla no funciona como un amuleto ni posee poderes mágicos, sí la considera un signo visible de fe que recuerda la confianza en Dios y la intercesión de San Benito. Por eso, muchos católicos acostumbran a bendecirla previamente y llevarla como expresión de su devoción.

En la previa del encuentro, hay quienes la usan colgada al cuello, otros la guardan en el bolsillo, la tienen en la billetera o la sostienen entre las manos mientras siguen el partido. También algunos rezan la oración de San Benito antes del inicio del encuentro.