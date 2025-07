El suegro de un campeón del mundo de la Selección argentina sufrió una violenta entradera: le gatillaron y hay tres detenidos

Embed El suegro de Nahuel Molina sufrió una brutal ENTRADERA este lunes por la noche en Lanús.



Varios delincuentes trataron de escapar del interior de la casa de Occhiuzzi. La impactante situación desató una persecución que luego derivó en un operativo cerrojo en el que tres sospechosos fueron capturados.

Los tres detenidos son jóvenes de 23, 22 y 20 años, respectivamente. Todos ellos tenían causas y pedidos de captura previos.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una mochila negra, una pinza hidráulica y otros elementos usados para forzar cerraduras. También se encontró una pistola 9 mm con cargador extensible que había sido descartada por los delincuentes en el patio de la casa de al lado de la Occhiuzzi.

En tanto, dentro del auto abandonado por la banda hallaron “miguelitos” metálicos, confeccionados con varillas soldadas, para inutilizar neumáticos policiales durante la fuga.

En medio de toda la frenética secuencia, además, los asaltantes robaron un segundo vehículo de un hombre de 43 años mientras intentaban escapar. El dueño resultó ileso.

El crudo relato de la víctima

La casa asaltada pertenece a Claudio Occhiuzzi, quien cenaba con su familia cuando fue sorprendida por cuatro desconocidos armados. Ninguna de las víctimas sufrió lesiones.

“Cuando llegué a la ventana, entró un malviviente todo de negro, me puso un revólver en la cabeza y después entraron tres más“, relató.

La víctima contó que dejaron a su pareja y a sus hijos en el living, mientras que a él lo encerraron en la pieza. “Me llevaron para pedirme plata”, agregó.

Luego, contó cómo fue la dramática situación que vivió con los delincuentes: “Me pusieron el revólver en la cabeza, me pegaron, me dijeron que iban a matar a mis hijos adelante mío si no les daba plata".

“Yo les decía que plata no tenía, que es la verdad. Y ellos me decían que si encontraban plata me mataban”, recordó Occhiuzzi.

"Y cuando salieron se empezaron a tirotear con la policía. Hubo más de 15 tiros. Yo quise cerrar la puerta, pero otros tres se volvieron a meter. Pensé que me mataban, tenía un pánico terrible", cerró la víctima.