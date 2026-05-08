Conmoción en Los Polvorines: mataron a una mujer por defender a su hija de 9 años de un intento de abuso sexual

El hecho ocurrió cuando ambas estaban durmiendo. El agresor permanece prófugo. La causa fue intervenida por la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentina del Departamento Judicial San Martín.

Una mujer de 52 años fue asesinada en la localidad de Los Polvorines , partido bonaerense de Malvinas Argentinas, cuando trató de defender a su hija de 9 años de un intento de abuso sexual . El sospechoso es conocido de las víctimas y de momento permanece prófugo.

El hecho ocurrió el jueves y el principal acusado, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla (26), es un vecino de ambas. La víctima, Yolanda Raquel Cáceres, se encontraba con su hija menor en su domicilio de la la calle Velázquez al 4100 cuando el joven habría entrado por una ventana con la intención de atacar a la nena.

El reporte policial indica que la niña, tras el ataque, relató que estaba durmiendo cuando Amarilla, a quien reconoció como un amigo de su madre, comenzó a manosearla. La mujer advirtió la situación e intervino, pero el agresor le propinó dos puñaladas , de acuerdo a fuentes del caso con Infobae.

El reporte policial indica que la niña, tras el ataque, relató que estaba durmiendo cuando Amarilla comenzó a manosearla.

En medio de la agresión, la nena salió a la calle a pedir ayuda a los vecinos y ellos llamaron al 911. Poco después, personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas arribó al lugar y constató el fallecimiento de la mujer. Su cuerpo fue encontrado en el piso, con un corte en el cuello y heridas en la cabeza.

El hecho está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentina del Departamento Judicial San Martín, especializada en casos de violencia familiar y de género, con la fiscal Lorena Carpovich de turno, quien dispuso que los peritos y el médico policial trabajaran en la escena.

El sospechoso, que en los registros oficiales figura como empleado de la construcción y cuyo domicilio queda a cinco cuadras del lugar del crimen, se fugó del lugar y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo.