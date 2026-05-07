San Cristóbal: condenan a prisión efectiva a un hombre por romper la ventanilla de un auto Por Vanesa Petrillo + Seguir en









El hecho fue advertido por un vecino que observó la situación y llamó al 911. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso.

San Cristóbal: condenan a prisión efectiva a un hombre por romper la ventanilla de un auto.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Sebastián Fedullo, acordó mediante un juicio abreviado una pena de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre que rompió la ventanilla de un Chevrolet Celta estacionado sobre la calle Matheu al 700, en el barrio porteño de San Cristóbal, e ingresó al vehículo.

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El hecho fue advertido por un vecino que observó la situación y llamó al 911. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso.

Tras el arresto intervino la Unidad de Flagrancia Este, que convalidó la detención, intimó al acusado por los hechos y lo imputó por el delito de daños, además de imponerle una serie de restricciones.

Tiempo después, el mismo imputado volvió a ser detenido en el marco de una causa por robo que tramita ante la Justicia Nacional y por la que finalmente fue condenado. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal porteño resolvió también la causa por daños mediante un juicio abreviado y le impuso una pena de prisión.

Finalmente, tras la unificación de condenas, el hombre deberá cumplir más de cuatro meses de detención en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde actualmente se encuentra alojado.

En la causa intervino el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°30, a cargo de Juan Cavallari.

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