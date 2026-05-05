Indagaron por primera vez a Pequeño J en Argentina: negó su participación en el triple crimen

Tras llegar al país, Tony Janzen Valverde Victoriano negó su participación en el hecho, lamentó "lo que pasó con las chicas" y solicitó traslado a Ezeiza.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J " , fue indagado este martes luego de su arribo al país proveniente de Perú. Desde la cárcel de Marcos Paz y a través de una videollamada frente al juez Jorge Ernesto Rodríguez, el imputado negó su participación en el triple crimen de Florencio Varela , lamentó el hecho y no respondió preguntas

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Fue la primera vez que el acusado responde ante la justicia argentina en el caso por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Valverde llegó el lunes por la noche al aeropuerto de El Palomar y desde allí fue trasladado de forma inmediata a la cárcel de Marcos Paz .

Según informó la Agencia NA, el acusado aseguró que "es inocente y no hizo nada". En ese sentido, expresó su pesar por "lo que pasó con las chicas" y se negó a declarar desde entonces " por consejo de su defensa” , representada por el abogado Lucas Contrera Alderete. Por último, solicitó su traslado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (CPFI) ya que en su lugar actual se siente en riesgo.

Pequeño J es acusado de los delitos de "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género". Además, para los investigadores es integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico.

Hay 11 imputados en la causa: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", beneficiado con la falta de mérito.

Qué pena podría recibir Pequeño J

Este martes, “Pequeño J” será indagado por videoconferencia por el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, en una causa que investiga el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

triple femicidio florencio varela Pequeño J es investigado por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El imputado enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, con agravantes como premeditación, alevosía y ensañamiento. De ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua. Hasta el momento, no se había presentado ningún abogado defensor en el expediente.

A pesar de la existencia de acuerdos en el marco del Mercosur, la extradición demoró varios meses. Según fuentes del caso, el proceso se extendió por la estructura institucional peruana.

“La medida se firmó hace un mes y medio. Todo ocurrió dentro de los canales normales. Perú suele demorar por su propio sistema”, explicó uno de los investigadores, al señalar que el trámite pasa por instancias judiciales y ejecutivas altamente centralizadas.

Cómo continúa la investigación

La causa aún tiene ramificaciones abiertas. Dos ciudadanos peruanos continúan prófugos y son considerados de mayor jerarquía dentro de la organización.

Uno de ellos es Manuel David Valverde Rodríguez, tío del detenido, quien aseguró a través de sus abogados que se encontraba en Perú al momento de los hechos, aunque sigue con pedido de captura. El otro es el narco Alex Ydone Castillo, señalado como presunto dueño de la droga que habría originado el conflicto.

En paralelo, el secretario judicial Ignacio Calvi identificó a tres nuevos sospechosos vinculados al traslado y cautiverio de las víctimas en una vivienda de Villa Vatteone, donde habrían sido torturadas.

Con la llegada de “Pequeño J” al país, la investigación ingresa en una etapa clave para esclarecer uno de los crímenes más impactantes vinculados al narcotráfico en los últimos años.