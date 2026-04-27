Preocupación en Francia: qué lesión tiene Kylian Mbappé a 45 días del comienzo del Mundial 2026 + Seguir en









El crack francés pidió el cambio en el último partido contra el Betis y resultó tener afectado un “músculo semitendinoso" en la "pierna izquierda”.

El número 10 del Real Madrid y Francia había pedido salir contra el Real Betis, luego de haber sentido una molestia que finalmente lo dejará fuera de las canchas por varios partidos.

Se conoció este lunes la magnitud de la lesión que sufrió Kylian Mbappé el viernes pasado, cuando se encontraba jugando un partido de liga española contra el Real Betis (1-1). El astro francés pidió salir al minuto 80´luego de sentir una molestia en su pierna izquierda, y no dudó en cuidarse para llegar óptimo al Mundial, que inicia en apenas 45 días.

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El grado de la lesión del capitán de Francia la dio a conocer el Real Madrid a través de un comunicado, donde se explica que Mbappé padece una lesión en el “músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, que forma parte de los isquiotibiales.

El viernes, ya fuera Champions y Copa del Rey, el Madrid se jugaba una de sus últimas cartas para alcanzar al Barcelona en La Liga, enfrentando al Betis de local, por la jornada 32. A pesar de haber ido ganando desde el minuto 17 con gol de Vinícius Júnior, la Casa Blanca del fútbol terminó recibiendo un baldazo de agua fría al minuto 90+4, cuándo Héctor Bellerín empató el encuentro para el festejo del equipo bético.

El empate parece terminar de entregarle La Liga al Barcelona, aunque no terminó siendo lo que más preocupó al equipo que dirige Álvaro Arbeloa. La salida de Mbappé encendió las alarmas en el Bernabéu debido a que aún queda disputar El Clásico contra el conjunto Culé, y de perder, podría tener que ver a su eterno rival, festejarle el campeonato en su cara.

Mbappé es duda para el Clásico con Barcelona Según la prensa deportiva española, es un hecho que el diez del Real Madrid no jugará contra el Espanyol de Barcelona por la fecha 34. En la siguiente jornada, el 10 de mayo, se disputará el Madrid Barcelona, donde está en duda la presencia de Mbappé. Al existir una posibilidad de que el francés juegue el último partido importante de la temporada, no debería haber sobresaltos para que llegue a disputar el primer partido de Les Bleus en la Copa del Mundo, contra Senegal, el próximo 16 de junio en Nueva York, EEUU.







