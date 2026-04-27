Aseguran que Real Madrid avanza por Lionel Scaloni para ser nuevo entrenador de los Merengues

Desde España aseguran que el club ya contactó al entrenador de la Selección argentina pensando en el ciclo posterior al Mundial 2026.

El futuro del banco del Real Madrid empieza a moverse antes de lo previsto y un nombre argentino aparece con fuerza: Lionel Scaloni . Según revelaron en la radio española Cadena COPE , el actual técnico de la Selección argentina fue contactado por la dirigencia del club blanco para analizar su posible llegada.

El periodista Manolo Lama fue contundente al respecto: “ Te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni ”, afirmó en el programa El Tertulión, uno de los espacios más influyentes del fútbol español. La información generó un fuerte impacto, sobre todo por el contexto deportivo que atraviesa el equipo.

El conjunto madrileño, hoy dirigido por Álvaro Arbeloa , atraviesa una temporada irregular: lejos de la pelea en La Liga , eliminado de la UEFA Champions League y sin protagonismo en la Copa del Rey , lo que aceleró la búsqueda de un nuevo proyecto deportivo.

De acuerdo a lo informado, el interés del Real Madrid apunta a concretar la llegada de Scaloni una vez finalizado el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos , México y Canadá . El contrato del entrenador con la AFA coincide con ese plazo, lo que lo convierte en una opción viable.

El perfil del técnico campeón del mundo es valorado por la dirigencia encabezada por Florentino Pérez, especialmente por su capacidad para gestionar planteles con grandes figuras, algo clave en un equipo que cuenta con nombres como Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Federico Valverde.

El perfil del técnico campeón del mundo es valorado por la dirigencia encabezada por Florentino Pérez, especialmente por su capacidad para gestionar planteles con grandes figuras, algo clave en un equipo que cuenta con nombres como Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Federico Valverde.

De todos modos, no es el único candidato. En la lista también aparecen entrenadores de peso como Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Didier Deschamps, José Mourinho, Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri, lo que refleja que el club analiza múltiples alternativas.

Por ahora, Scaloni evitó pronunciarse sobre su futuro más allá de la competencia internacional. En recientes declaraciones, dejó en claro que su foco está puesto en el desafío mundialista, aunque el interés del gigante español ya instaló un nuevo interrogante en el horizonte del fútbol argentino.