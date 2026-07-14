Gonzalo Montiel palpitó la semifinal contra Inglaterra: "Es un rival difícil, pero estamos preparados" + Agregar ámbito en









El lateral derecho habló sobre el partido que se jugará este miércoles desde las 16hs en Atlanta. "Vamos a trabajar para achicar el margen de error", aseguró.

Gonzalo Montiel suena como posible titular ante Inglaterra.

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 que jugarán Argentina e Inglaterra, el lateral derecho Gonzalo Montiel, quien suena como posible titular para el partido del miércoles, aseguró que el equipo está preparado para el duelo y que, más allá de las dificultades que presentará el rival, el foco está puesto en el desempeño propio. "Estamos preparados. Estuvimos analizando a Inglaterra, sabemos que es un rival difícil", aseguró.

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En diálogo con la prensa, el defensor de River Plate entró en detalle sobre el choque de este miércoles desde las 16hs en el Mercedes-Benz Stadium. Resaltó el rol de los delanteros que juegan por fuera y enfatizó en la necesidad de reducir los errores. "Juegan mucho con los extremos. Vamos a trabajar para achicar el margen de error. Son buenos jugadores pero, más allá de los nombres, es un equipo y nosotros trabajamos mirándonos nosotros primero", expresó.

Al pensar en un nuevo campeonato del mundo para Argentina tras el conquistado en Qatar 2022, Montiel admitió que "la ilusión siempre está". "Como todos los argentinos, nos ilusionamos. Estamos a un paso", remarcó.

Luego se refirió a la importancia de haber llegado a esta instancia del Mundial. "Jugar una semifinal es un sueño, un privilegio, y más con esta camiseta. Es algo histórico para nosotros y vamos a vivirlo como se merece", marcó y cerró: "Los partidos se definen dentro de la cancha. Estamos muy felices, vamos pasito a pasito".

Lionel Scaloni en la victoria 3-1 de Argentina ante Suiza. @Argentina Los cambios que podría hacer Scaloni para jugar contra Inglaterra La Selección argentina se enfrentará ante Inglaterra, el miércoles a las 16 horas, por un lugar en la final del Mundial 2026. Este lunes, los dirigidos por Lionel Scaloni se entrenaron por última vez en Kansas, ciudad en donde estaba la base Albiceleste, y aun ningún jugador tiene su puesto asegurado, excepto Lionel Messi.

En cuanto a lo que fue el partido ante Suiza, el técnico estaría pensando en dos cambios para el partido ante los ingleses por la forma que tienen de jugar: entraría Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, arriesgando la parte ofensiva pero centrándose en la defensa, y Nicolás González podría reemplazar a Rodrigo De Paul. Scaloni sostuvo la misma alineación inicial en los últimos encuentros debido a que cree que los jugadores que tuvieron un buen desempeño en el Mundial de Qatar 2022 y en este no pudieron mostrar su mejor versión, lo harán en los próximos partidos, tal como le pasó a Enzo Fernández, a Julián Álvarez y a Alexis Mac Allister. La Selección argentina, que irá en busca de una nueva final del mundo y por el bicampeonato, formará posiblemente con un 4-1-3-2: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Lionel Messi.