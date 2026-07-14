Fin al sueño de Kylian Mbappé: España borró al goleador de Francia, que se quedó sin su tercera final seguida

El delantero francés no pudo hacer frente al dominio español y, en 90 minutos, apenas registró un remate en todo el partido. Pese a la derrota, aún puede igualar las marcas de Lionel Messi en el partido por el tercer o cuarto puesto.

Kylian Mbappé se lamenta por la derrota ante España en la semifinal del Mundial 2026.

Terminó el sueño de Kylian Mbappé . Con una dura derrota ante España por 2 a 0 en las semifinales del Mundial 2026 , Francia y su goleador se quedaron a las puertas de jugar la tercera final mundialista consecutiva.

El delantero y capitán de Les Blues no pudo consumar su tercera participación en la Copa del Mundo jugando el partido definitivo, pese a haber realizado un torneo formidable que lo tuvo como una de sus máximas figuras junto a Lionel Messi y Earling Haaland.

El francés, aún con edad para competir dentro de cuatro años, no pudo alcanzar el registro que hasta ahora solo Cafú logró en la historia de la Copa del Mundo: el brasileño jugó y completó los 90 minutos en tres finales seguidas en 1994, 1998 y 2002. Pelé, ganador de tres copas, se perdió por la fase final de 1962; Ronaldo no tuvo minutos en 1994; Lothar Matthäus no entró en 1982 y Pierre Littbarski se quedó en el banco en 1986.

Mbappé y Francia llegaban a la actual cita mundialista como los máximos favoritos a quedarse con la Copa. De mínima, el objetivo del entrenador Didier Deschamps en su última experiencia como técnico de los galos era repetir lo logrado en las dos ediciones anteriores: llegar al partido definitorio.

En su primera experiencia en la Copa del Mundo de Rusia 2018, el delantero anotó 4 goles y fue figura de la Francia que coronó ante Croacia por 4 a 1. Cuatro años después, en Qatar 2022, se despachó con 8 tantos que le permitieron llegar a la final y mantenerse en partido ante la Argentina, pero no pudo contra Lionel Messi.

Mbappé llegaba a la cita de este martes con ocho goles y tres asistencias en siete partidos, siendo líder de un equipo que logró 16 goles. Lo acompañaron en el registro Ousmané Dembélé con 5 goles, Bradley Barcola con dos y Désiré Doué con uno.

Pero en su camino apareció España. El 10 francés completó los 90 minutos con apenas 34 toques y solo siete dentro del área rival. Su participación ofensiva fue prácticamente nula, con un remate en todo el partido. El conjunto ibérico borró del mapa al goleador.

La pelea por la Bota de Oro y el récord de goles

Así, el delantero del Real Madrid se quedó en ocho goles en ocho partidos. Comparte con Messi la cima de la tabla de goleadores de este Mundial, ambos con ocho goles. Por detrás aparece Harry Kane con seis y Mikel Oyarzabal con cinco, dos de sus más cercanos competidores.

Pese a la dura derrota, aún tiene la posibilidad de competir por la Bota de Oro y sigue en carrera en busca de llegar al récord histórico que aún está en manos de Messi. Cuenta con 20 goles en 20 partidos, uno por debajo de los 21 en 32, y si bien no podrá pelear por el título aún puede romper la marca del rosarino en el encuentro por el tercer o cuarto puesto.