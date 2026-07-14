Mundial 2026: los mejores memes de la derrota de Francia ante España en la semifinal + Agregar ámbito en









La victoria del conjunto dirigido por Luis de la Fuente encendió las redes sociales con foco en Kylian Mbappé, Marc Cucurella y Lamine Yamal, entre otros.

Mundial 2026: los mejores memes tras la derrota de Francia ante España en la semifinal.

España venció 2-0 a Francia y avanzó a la final del Mundial 2026. Tras el encuentro, las redes sociales comentaron el triunfo del elenco ibérico sobre el galo.

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En el foco estuvieron Kylian Mbappé tras la derrota de su equipo, el buen rendimiento colectivo del conjunto de Luis De La Fuente, el partido de Lamine Yamal y Marc Cucurella, y el árbitro, entre otros.

Ahora, los de de la Fuente esperan por el ganador del partido ente Inglaterra y Argentina de este miércoles donde se definirá el otro lugar en la final.

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