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14 de julio 2026 - 19:11

Mundial 2026: los mejores memes de la derrota de Francia ante España en la semifinal

La victoria del conjunto dirigido por Luis de la Fuente encendió las redes sociales con foco en Kylian Mbappé, Marc Cucurella y Lamine Yamal, entre otros.

Mundial 2026: los mejores memes tras la derrota de Francia ante España en la semifinal.

Mundial 2026: los mejores memes tras la derrota de Francia ante España en la semifinal.

España venció 2-0 a Francia y avanzó a la final del Mundial 2026. Tras el encuentro, las redes sociales comentaron el triunfo del elenco ibérico sobre el galo.

En el foco estuvieron Kylian Mbappé tras la derrota de su equipo, el buen rendimiento colectivo del conjunto de Luis De La Fuente, el partido de Lamine Yamal y Marc Cucurella, y el árbitro, entre otros.

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Ahora, los de de la Fuente esperan por el ganador del partido ente Inglaterra y Argentina de este miércoles donde se definirá el otro lugar en la final.

Francia vs. España: los mejores memes y reacciones

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