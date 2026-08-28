Julián Álvarez volvió a ausentarse y Diego Simeone fue contundente con una frase esperanzadora

El delantero argentino no concurrió al entrenamiento del Colchonero por tercer día consecutivo y no estará presente en el juego de mañana frente al Sevilla.

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid suma un nuevo capítulo. El atacante argentino no participó del entrenamiento por tercer día consecutivo , encendiendo señales de alerta en el cuerpo técnico y en la dirigencia del club español.

En un principio, la ausencia fue interpretada como una molestia física o un cuadro pasajero. Sin embargo, con el correr de las horas el panorama tomó otro rumbo y comenzó a instalarse la preocupación por su estado general.

Desde la conducción del club, el CEO Miguel Ángel Gil Marín se refirió públicamente al momento que atraviesa el futbolista, llevando claridad sobre la situación.

“ Julián está realmente mal, ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle y lo lamento muchísimo, le conozco y llevamos tiempo trabajando con él y es un gran profesional y futbolista y está muy confundido y pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional ”, expresó el directivo.

Estas declaraciones confirman que el problema excede lo deportivo y que el delantero no estaría en condiciones de ser tenido en cuenta en lo inmediato.

Duda para el próximo compromiso

Con este contexto, Álvarez no estará disponible para el partido de mañana frente a Sevilla, uno de los compromisos inmediatos del equipo dirigido por Diego Simeone. La ausencia del ex River representa una baja sensible en el frente de ataque.

El propio Diego Pablo Simeone brindó más detalles en conferencia de prensa, en la previa del encuentro en el estadio Sánchez Pizjuán. El Cholo fue contundente y explicó: "Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera, y centrarme en lo que verdaderamente me ocupa, el Sevilla. Desde el momento en que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo necesario para recomponer la situación".

Y agregó sobre la continuidad de Julián Álvarez: "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud".