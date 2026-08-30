En el debut de Leonardo Ponzio, River venció a Banfield por el Torneo Clausura.

Los goles del conjunto de Núñez fueron convertidos por Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa, mientras que Bruno Sepúlveda marcó por duplicado para el Taladro.

En el debut de Leonardo Ponzio como director técnico interino, River venció 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 . El Millonario consiguió un triunfo importante luego de la prematura eliminación de la Copa Sudamericana y sumó tres puntos que le permiten encaminarse en la pelea por el campeonato, la única competencia en la que continúa con vida.

Los goles del conjunto de Núñez fueron convertidos por Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa , mientras que Bruno Sepúlveda marcó por duplicado para el Taladro. En su debut, Ponzio introdujo como principal novedad la posición de Almada , a quien ubicó como enganche, más centralizado y por detrás de Correa y Driussi . El mediocampista de la Selección argentina fue uno de los principales conductores del equipo y participó activamente en la generación de juego.

Sin embargo, pese a que el Millonario tuvo buenas asociaciones en ofensiva y generó numerosas situaciones de peligro, volvió a evidenciar una defensa endeble que no brindó garantías.

Con este resultado, River llegó a siete puntos y se ubicó 11° en la Zona B , mientras que Banfield quedó con la misma cantidad de unidades y en el 12° lugar . Además, el triunfo le permitió al Millonario escalar al 9° puesto de la Tabla Anual, con 36 puntos , y meterse momentáneamente en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Ahora, River recibirá a Independiente Rivadavia el domingo 6 de septiembre desde las 19:15 en el Monumental, en un duelo clave frente al líder de la Tabla Anual. Por su parte, Banfield visitará a Aldosivi el sábado desde las 13:30, en Mar del Plata, por la octava fecha del Torneo Clausura.

River le ganó 3-2 a Banfield de visitante

River comenzó mejor y consiguió trasladar su superioridad al marcador a la media hora de juego. Ángel Correa recibió la pelota y lanzó un exquisito pase por encima de la defensa, que dejó a Driussi de cara al arco. El delantero definió de primera y marcó el 1-0 para el equipo de Ponzio.

Pocos minutos después, River tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia desde el punto penal. Tomás Adoryan derribó a Almada dentro del área y el propio mediocampista se hizo cargo de la ejecución. Diego "Ruso" Rodríguez contuvo el remate, pero el árbitro ordenó repetir el disparo debido a la invasión de área de Ignacio Abraham, quien había despejado la pelota tras el rebote.

En la segunda oportunidad, Almada no falló. El ex Atlético de Madrid ejecutó un potente remate rasante y estableció el 2-0, para marcar así su primer gol con la camiseta de River.

El complemento comenzó con un ritmo más bajo y Banfield aprovechó uno de los principales problemas que mostró River durante la noche: los espacios en los costados. A los 18 minutos, Bruno Sepúlveda apareció para descontar y poner nuevamente al Taladro en partido.

River reaccionó cuando más lo necesitaba y volvió a sacar dos goles de diferencia. Ángel Correa protagonizó una buena jugada individual y definió para marcar el 3-1, en lo que parecía encaminar definitivamente el triunfo del conjunto visitante.

Sin embargo, Banfield no se rindió. Sepúlveda volvió a aparecer para marcar un verdadero golazo y establecer el 3-2, lo que le puso incertidumbre a los minutos finales. El Taladro fue en busca del empate, pero River logró resistir y terminó quedándose con una victoria clave en el debut de Ponzio.