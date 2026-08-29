La alternativa legal a la que podría recurrir Julián Álvarez para dejar el Atlético de Madrid y llegar al Barcelona

El futuro del argentino sumó un capítulo inesperado en medio de las diferencias con el club madrileño. Una normativa española le permitiría extinguir unilateralmente su vínculo y quedar en condiciones de incorporarse a otro club.

La posibilidad de que Julián Álvarez continúe su carrera en Barcelona parecía prácticamente descartada por la postura de Atlético de Madrid , pero en las últimas horas apareció una alternativa legal que podría modificar por completo el escenario en favor del jugador argentino que busca una salida.

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Según informaron este sábado, la clave se encuentra en el Real Decreto 1006 , normativa que regula la relación laboral de los deportistas profesionales en España. A través de este mecanismo, el delantero argentino podría extinguir por decisión propia el contrato que mantiene con el conjunto madrileño hasta 2030 , incluso sin contar con la autorización del club.

La posibilidad tomó relevancia después de que Miguel Ángel Gil Marín , consejero delegado del Atlético, cerrara públicamente cualquier negociación con el equipo catalán. “Evidentemente, si él llegara a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería al Fútbol Club Barcelona”, aseguró esta semana.

Hasta ahora, el panorama ofrecía dos caminos principales para el campeón del mundo: permanecer bajo las órdenes de Diego Simeone o conseguir otro club dispuesto a satisfacer las pretensiones económicas del Atlético de Madrid.

Sin embargo, la interpretación del Real Decreto 1006 sumó una tercera opción que tendría una característica determinante: Álvarez no necesitaría que Atlético y Barcelona llegaran a un acuerdo para extinguir su vínculo y cambiar de club.

Julián Álvarez podría romper su contrato con el Atlético de Madrid. Archivo

Esto no significa que el delantero pueda abandonar la institución sin afrontar consecuencias económicas. De acuerdo con la explicación del medio catalán, posteriormente sería la justicia ordinaria española la encargada de determinar qué indemnización debería recibir Atlético por la ruptura unilateral.

En caso de que Barcelona finalmente contratara al futbolista, el conjunto catalán tendría responsabilidad subsidiaria sobre el pago de esa compensación económica.

De cuánto sería la indemnización

Uno de los puntos centrales de esta alternativa está relacionado con el dinero. La cifra que debería pagarse no quedaría automáticamente fijada en los €490 millones de la cláusula de rescisión de Julián Álvarez.

El importe tendría que ser establecido por un tribunal teniendo en cuenta las características particulares del caso y el perjuicio económico provocado al Atlético de Madrid.

Esto podría reducir considerablemente la cifra respecto de la cláusula, aunque también supondría un riesgo para el futbolista y para Barcelona debido a que el monto definitivo de la indemnización no podría conocerse de antemano.

Otro aspecto decisivo pasa por las consecuencias deportivas. Según Mundo Deportivo, Álvarez podría comenzar a jugar para Barcelona inmediatamente y no recibiría una suspensión por haber extinguido unilateralmente su contrato.

El club catalán tampoco quedaría expuesto, bajo esta interpretación, a una prohibición para incorporar nuevos futbolistas por haber participado en la operación.

Por qué la FIFA no podría sancionar a Julián Álvarez

La situación tiene otra particularidad debido a que Atlético de Madrid y Barcelona pertenecen a la misma federación. Por ese motivo, la FIFA no tendría competencia para intervenir en una ruptura contractual de estas características.

El eventual conflicto quedaría entonces bajo la legislación española, en lugar de regirse por el sistema disciplinario que el organismo internacional puede aplicar en determinadas transferencias entre clubes pertenecientes a diferentes países.

Este aspecto resulta especialmente importante debido a la situación contractual del delantero argentino. Álvarez llegó a España en 2024, cuando tenía 24 años, y todavía se encuentra dentro del denominado “período protegido” establecido por la normativa de la FIFA. Para los futbolistas que firman contratos entre los 23 y los 28 años, esa protección comprende las primeras tres temporadas del vínculo.

En una transferencia internacional, una ruptura sin causa justa dentro de ese período podría derivar en una suspensión de cuatro meses para partidos oficiales, con la posibilidad de extenderla hasta seis meses si existieran circunstancias agravantes. El nuevo club también podría quedar imposibilitado de inscribir futbolistas durante dos períodos de pases completos y consecutivos.

Sin embargo, ninguna de esas sanciones se aplicaría si el destino del delantero fuera Barcelona. El Real Decreto 1006 no contempla un castigo deportivo equivalente y el conflicto se concentraría en la indemnización económica.

La tensión entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid

La aparición de esta alternativa legal coincidió con el momento de mayor incertidumbre alrededor del futuro del delantero. Álvarez faltó a tres entrenamientos consecutivos durante la semana y recién volvió el viernes por la tarde a las instalaciones de Majadahonda.

Las ausencias provocaron que quedara fuera del partido de este sábado frente a Sevilla, aunque Simeone aseguró que mantendría la misma consideración hacia el argentino cuando regresara plenamente al trabajo con el plantel.

“Desde el momento que vuelva a entrenar Julián con nosotros, le daremos todo lo que le dimos siempre para que se sienta importante, como lo es para nuestro equipo”, afirmó el entrenador en la previa del encuentro.

En paralelo, Arsenal apareció durante los últimos días como una alternativa para concretar una transferencia negociada. Atlético de Madrid pretende alrededor de €150 millones para desprenderse del delantero, aunque todavía no existe una operación avanzada.

El tiempo también comienza a jugar un papel determinante: el mercado de pases en España e Inglaterra cerrará el próximo martes, por lo que las partes cuentan con un margen reducido para alcanzar una solución convencional.

En ese contexto, el Real Decreto 1006 abrió una inesperada vía para que Julián Álvarez pueda romper su contrato y eventualmente incorporarse al Barcelona sin necesitar el consentimiento del Atlético de Madrid. La alternativa no garantiza que el delantero vaya a utilizarla y mantiene abierta la incógnita sobre el costo económico, pero ofrece una salida frente a la negativa de la dirigencia madrileña de negociar directamente con el conjunto catalán.