Fórmula 1 2025: así será la espectacular presentación de los equipos que competirán este año

Además, el show contará con las actuaciones musicales de Take That, Kane Brown, Machine Gun Kelly (mgk) y el compositor Brian Tyler, quien interpretará su espectáculo “Are We Dreaming” con la música oficial de la Fórmula 1.

La F175 promete ser un punto de partida único y, tal vez, que nunca más se volverá a ver de cara a la temporada 2025 y un hito en la historia de la Fórmula 1, combinando deporte, espectáculo y entretenimiento en un mismo escenario.