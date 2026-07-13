Quién es Ismail Elfath, el árbitro de la MLS que dirigirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026

Nacido en Marruecos y naturalizado estadounidense, se encarará de impartir justicia en la segunda semifinal del Mundial 2026. El antecedente en Qatar 2022 que ilusiona.

La histórica semifinal que jugarán Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 ya tiene terna arbitral. El partido será dirigido por el estadounidense Ismail Elfath y los líneas serán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins.

A 48hs del duelo que se jugará el próximo miércoles 15 de julio desde las 16hs en el Mercedes-Benz Stadium, la FIFA confirmó que Elfath será en encargado de impartir justicia en un encuentro de alto voltaje en el que la campeona del mundo se enfrentará a los ingleses, una selección con la mantiene una rivalidad que excede lo futbolístico.

El árbitro nacionalizado estadounidense nació en Marruecos hace 44 años. Es internacional desde 2016 y se desempeña como juez en los partidos de la Major League Soccer (MLS), donde arbitró al capitán Lionel Messi y al volante Rodrigo De Paul en los partidos de Inter Miami.

Recientemente, Messi y Elfath protagonizaron un tenso cruce en medio del clásico de su equipo frente al Orlando City por la liga estadounidense. El rosarino, cansado de los malos arbitrajes de los partidos anteriores y advirtiendo que el juez presuntamente inclinaba la cancha con sus fallos, lo encargó: "Siempre lo mismo. Cobrá a los dos por igual".

Más allá del cruce en la MLS, no será la primera vez que Elfath y la Argentina se vean las caras en un partido mundialista. En la final de Qatar 2022 que la Argentina le ganó a Francia por penales, se desempeñó como el cuarto árbitro en la terna encargada de dirigir el partido definitorio por el título. En aquella ocasión, el principal fue Szymon Marciniak.

En la Copa del Mundo dirigió en Brasil-Noruega, España-Uruguay y Países Bajos-Japón. Los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni completan la nómina.

Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: horario y TV

Argentina venció este sábado por la noche a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y logró acceder a las semifinales. Los de Lionel Messi se enfrentarán contra Inglaterra, que superó a Noruega.

La selección nacional se impuso por 3 a 1 en el tiempo suplementario. Alexis Mac Allister abrió el partido con un gol en el primer tiempo. Los suizos lo empataron con un tanto de Ndoyé y obligaron a que el encuentro se defina en el alargue. Allí, con uno más por la expulsión de Emboló, Argentina logró la victoria gracias a un golazo de Julián Álvarez y un tercer tanto de Lautaro Martínez.

Más temprano, Inglaterra le ganó por 2 a 1 a los noruegos en el primer tiempo del suplementario y se clasificó a la semifinal. Los goles llegaron de la mano de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo mientras que Jude Bellingham lo empataba 10 minutos más tarde y a los 3 minutos del alargue capturo el rebote que dejo el arquero noruego, Ørjan Nyland, para el 2-1 final que le permitió obtener el boleto a la fase previa a una nueva final.

Con la clasificación, Argentina se enfrentará a Inglaterra una vez más en una Copa del Mundo. La semifinal se jugará el miércoles 15 de julio desde las 16hs en el Estadio Atlanta.

Día: 15 de julio

Horario: 16hs

TV: TyC Sports, DSports, Disney+, TV Pública

Estadio: Atlanta