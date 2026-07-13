Lamine Yamal en la previa de la semifinal con Francia del Mundial 2026: "Nos vemos campeones del mundo"

El jugador del Barcelona también afirmó que no le tienen miedo a la selección francesa y que el partido del martes será el más importante de su carrera hasta ahora.

En la previa de la semifinal entre Francia y España en el Mundial 2026, el delantero español Lamine Yamal habló en conferencia de prensa el día de su cumpleaños 19 y fue tajante con sus declaraciones. El jugador del Barcelona afirmó que no le tienen miedo al conjunto de Didier Deschamps y que se ven como campeones del mundo.

“ No me da miedo Francia , somos los campeones de Europa. No nos da miedo ningún partido”, comenzó Yamal al inicio de la rueda de prensa previa al partido en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

“Tengo muchas ganas de que sea mañana. Creo que será un partido en el que los dos equipos tendrán momentos. Estarán atacando los dos equipos, y los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente ”, analizó el joven español.

Sobre la posibilidad de marcar un gol en una semifinal del mundo, Yamal contestó: "No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto . Para eso he venido y mañana será un día especial".

A pesar de su corta edad Yamal ha sido un jugador clave en la selección española en esta Copa del Mundo. “ No siento presión. Juego como se y nunca voy a jugar mejor ni peor de lo que se. Doy lo que yo tengo siempre al servicio del equipo, siempre al máximo, entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puedes hacer pues no sientes presión”, confesó el extremo.

“Es el partido más importante que voy a jugar. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo”, admitió Yamal. Y sobre la posibilidad de que España sume una nueva estrella, agregó: “Es difícil como todos los títulos de selecciones, pero si, nos vemos todos como campeones del mundo como en 2010”.

Además, reflexionó sobre la repercusión de su imagen a lo largo del mundo y afirmó: “Nunca me hubiera imaginado salir por un pueblo en Estados Unidos y que me conociesen. Se de donde he venido y cada día estoy muy orgulloso de lo que he conseguido”.

Lamine Yamal respondió a declaraciones del expresidente español Mariano Rajoy

Además del fútbol, Yamal fue consultado por declaraciones recientes del expresidente español Mariano Rajoy que había comentado que en la Selección de Francia había pocos jugadores franceses, lo que generó debate en las redes sociales.

“Mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. Si el futbol sirve para algo es para integrar a la sociedad y no hay un mejor ejemplo que Francia y nosotros”, opinó la joya del Barcelona sobre los dichos del exmandamás.