El insólito souvenir que Erling Haaland se llevó del Mundial 2026 tras la eliminación de Noruega: ¿Qué es? + Agregar ámbito en









Luego de la eliminación de Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el delantero volvió a su país con un inesperado recuerdo de Dallas: una figura de un mapache con una botella de whisky valuada en 750 dólares que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El insólito souvenir que Erling Haaland se llevó del Mundial 2026 tras la eliminación de Noruega.

Erling Haaland cerró su participación en el Mundial 2026 con una actuación histórica para Noruega, pero también con un llamativo recuerdo de su paso por EEUU. Tras la eliminación ante Inglaterra en los cuartos de final, el delantero regresó a su país con una peculiar figura decorativa de un mapache sosteniendo una botella de whisky, un objeto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El atacante del Manchester City fue fotografiado al bajar del avión con el llamativo souvenir en la mano. Se trata del "Mapache Whisky", una pieza que adquirió durante su estadía en Dallas, Texas, ciudad que fue una de las sedes del torneo.

Durante el Mundial, Haaland visitó Wild Bill’s Western Store, una tradicional tienda de artículos y ropa vaquera ubicada en el West End de Dallas, donde eligió la figura como recuerdo de la Copa del Mundo. La imagen del goleador con el objeto no tardó en difundirse entre los fanáticos y convirtió al peculiar artículo en uno de los souvenirs más comentados del certamen.

Dentro de la cancha, el delantero firmó el mejor Mundial de la historia de Noruega. Marcó siete goles en cinco partidos, lideró la clasificación de su selección a los cuartos de final por primera vez y fue la gran figura del equipo escandinavo en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años.

El delantero regresó a su país con una peculiar figura decorativa de un mapache sosteniendo una botella de whisky. Qué es y cuánto cuesta el mapache que compró Haaland El objeto elegido por Haaland es el Mapache Whisky H-MT-F, una figura decorativa comercializada por Wild Bill's Western Store con un precio de 750 dólares.

Según la descripción oficial del producto, la figura representa a "Rickie", un mapache pensado para quienes "tienen un don para encontrar el mejor alijo y saben que un whisky bien añejado siempre merece ser celebrado". El artículo forma parte del catálogo de regalos y decoración de estilo texano que ofrece el comercio, junto con botas artesanales, sombreros y distintos accesorios. No obstante, la visita del goleador noruego a Wild Bill's no terminó con el llamativo mapache. Durante su paso por la tienda también posó con la camiseta "Y'all Can Kiss My Dallas", una de las prendas más populares del local. Durante su paso por la tienda también posó con la camiseta "Y'all Can Kiss My Dallas", una de las prendas más populares del local. Desde la propia tienda destacaron que la prenda es uno de sus recuerdos más vendidos de Dallas y calificaron la difusión realizada por el delantero como una gran vidriera para sus productos.