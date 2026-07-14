Crean en territorio bonaerense un comité para realizar un nuevo censo hortiflorícola tras dos décadas + Agregar ámbito en









El Gobierno bonaerense conformó un Comité Censal Provincial para coordinar un nuevo relevamiento del sector hortiflorícola y actualizar la información obtenida en el último operativo, realizado en 2006 con datos correspondientes a 2005.

La información que surja del nuevo censo servirá para el diseño, la gestión y la evaluación de políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo del sector hortiflorícola.

El Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires oficializaron la creación del Comité Censal Provincial del Censo Hortiflorícola, que tendrá a su cargo la organización y ejecución de un nuevo relevamiento del sector para actualizar la información estadística disponible. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense mediante la Resolución Conjunta 11/2026.

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Según los fundamentos de la norma, el nuevo operativo responde a la necesidad de actualizar los datos obtenidos en el Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005, realizado durante 2006, que relevó las actividades de horticultura y floricultura, incluyendo información sobre la superficie sembrada, la producción y la comercialización de las distintas especies cultivadas.

El Ejecutivo provincial sostiene que la información que surja del nuevo censo servirá para el diseño, la gestión y la evaluación de políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo del sector hortiflorícola, además de constituir una fuente de consulta para investigadores, técnicos, productores y otros actores vinculados con la actividad.

La resolución establece que el Comité Censal Provincial tendrá como misión coordinar las actividades precensales, censales y poscensales y contará con carácter no permanente. Deberá constituirse dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la medida y quedará disuelto una vez cumplido su objetivo.

El organismo estará presidido por el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario, mientras que la dirección técnica y metodológica estará a cargo del director provincial de Estadística del Ministerio de Economía. También integrarán el comité representantes técnicos de ambas carteras.

Además, la resolución crea una Comisión Asesora del Censo Hortiflorícola, integrada por técnicos, representantes del sector, universidades y organismos nacionales, provinciales y municipales, que brindará asesoramiento y colaboración en las tareas de difusión del operativo. Su participación será ad honorem. La norma también faculta al Comité Censal a proponer las medidas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación del relevamiento. La resolución lleva las firmas del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y del ministro de Economía, Pablo López.

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