Bandana acusó a su productora de incumplimiento y exigió la devolución del dinero de las entradas + Agregar ámbito en









Se trata de un manejo de Showmax Argentina sobre shows previstos en Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná. El conflicto escaló luego de que la productora le atribuyera a la banda una cancelación "unilateral".

El conflicto escaló luego de que la productora difundiera un comunicado en el que atribuyó a la banda la cancelación "unilateral".

El grupo Bandana acusó a su productora Showmax Argentina de "incumplimiento contractual", tras la suspensión de varias fechas de su gira por los 25 años. Además, reclamó que se reintegre el dinero de las entradas a los fanáticos afectados y cuestionó con dureza el accionar de la empresa organizadora.

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El conflicto escaló luego de que la productora difundiera un comunicado en el que atribuyó a la banda la cancelación "unilateral" de los shows previstos en Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, además de explicar que las fechas de Formosa y Resistencia habían sido reprogramadas por cuestiones logísticas y de convocatoria.

Bandana acusó a la productora de incumplimiento y exigió la devolución del dinero de las entradas La productora sostuvo que nunca recibió una notificación formal sobre la decisión y afirmó que se enteró de las cancelaciones a través de publicaciones en las redes sociales del grupo. También informó que iniciará acciones legales y difundió la cantidad de entradas vendidas para cada uno de los espectáculos.

View this post on Instagram La respuesta de Bandana llegó a través de su Instagram, donde las integrantes rechazaron la versión de la empresa y explicaron: "Queremos aclarar que Bandana no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes".

"Nuestra principal preocupación hoy es el público. Esperamos que la producción informe, a la mayor brevedad, el procedimiento para la devolución de las entradas y garantice el reintegro íntegro de los importes abonados a todas las personas afectadas", recalcaron.

View this post on Instagram Bandana celebra sus 25 años con un nuevo show en el Gran Rex: cómo y dónde conseguir las entradas Bandana, la banda pop conformada por Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia, cumple 25 años y los festejará recorriendo sus grandes éxitos en dos conciertos, seguramente inolvidables para sus fans. La cita es el miércoles 23 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Entradas en venta a través de TuEntrada.com Bandana 25 Años no es solo un concierto, es un viaje en el tiempo. Habrá nuevas versiones de sus grandes clásicos como "Guapas", "Maldita Noche" y "Llega la Noche" reinventados con un sonido actual pero fiel a su esencia. Visuales de última generación, coreografías icónicas y una banda en vivo de primer nivel, con invitados sorpresa muy especiales. "Este año cumplimos 25 años desde que nuestras vidas cambiaron para siempre. Desde aquel casting en Popstars, pasando por los discos, los estadios llenos, el Gran Rex, la película, las giras y todos los sueños que vivimos juntas", fue una parte del mensaje que compartió la banda al anunciar el comienzo del tour, hace 2 meses.

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