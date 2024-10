Franco Colapinto bromeó sobre la llegada de Sainz a Williams: "Rajalo a Carlitos, que vaya a otro equipo"

Antes de encarar su cuarta carrera en Fórmula 1 , el piloto argentino Franco Colapinto analizó su futuro en la máxima categoría del automovilismo y bromeó sobre la llegada de Carlos Sainz a Williams , el español que ocupará su plaza en la escudería, en la cual no podrá continuar el año que viene.

Durante una entrevista con Pablo Motos, presentador del programa español El Hormiguero, el flamante piloto de F1 dijo, entre risas: “No tengo equipo. Pasa que Carlos me va a sacar la butaca. Tu compatriota. Decile… rajalo a Carlitos, que vaya a otro equipo. Que no joda”.

En la próxima temporada, Carlos Sainz, piloto de Ferrari, se sumará a Williams el año próximo para ser el compañero del tailandés Alex Albon. De esta manera, el futuro de Colapinto en Fórmula 1 es una incógnita. La única plaza que queda vacante es en Sauber y desde Williams avanzan con la negociación para que pueda correr allí, aunque todavía no hay definiciones al respecto.

En su charla con El Hormiguero, el argentino habló sobre su futuro: “No tengo ni idea de lo que voy a hacer el año que viene. Mi plan A es quedarme en Williams. Es muy emocionante que James (Vowles) quiera mantenerme en la F1, aparte de la oportunidad que me dio en Williams”, remarcó.

Además, el joven de 21 años elogió el trabajo de la escudería inglesa: “Me encanta este equipo, y me encanta cómo trabajan, y creo que hay que estar agradecido. Y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un auto de F1 y realmente disfruto de trabajar con ellos, y creo que estamos haciendo buenos pasos hacia adelante como equipo”, sostuvo.

El camino de Franco Colapinto a la Fórmula 1

En otro tramo de la entrevista, el piloto aseguró que siempre se preparó de forma física y mental para llegar a la máxima categoría: "Desde chico peleé y soñé con eso. Estaba preparado mental y físicamente por si se daba la oportunidad y llegó".

"Fui a Italia de chico, sin saber el idioma. Fue un quilombo, me quería matar. Era un delirio total, irte con 14 años a 12 mil kilómetros de distancia sin nadie de tu familia. Me fui solo a vivir a una fábrica, no sabía cocinar ni lavar la ropa. Yo corría para una marca que hacía chasis de kartings y vivía en un departamento arriba de la fábrica", dijo el argentino.

También contó una graciosa anécdota de cuando vivía solo, siendo tan chico, y no sabía realizar las tareas cotidianas: "Hacía el arroz en la pava eléctrica porque no sabía, era un desastre". "Estaba flaquito porque mucho no comía, era todo muy básico. Sabía cortar frutas", agregó Colapinto.