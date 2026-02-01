Franco Colapinto manejó en la nieve de Andorra: el video de las aventuras del piloto tras su debut con Alpine + Seguir en









El piloto argentino viajó a Andorra y vivió una experiencia distinta: manejar a fondo sobre hielo en un trazado de alta montaña.

Colapinto la rompió en la nieve

Luego de completar el shakedown del nuevo Alpine A526 y dar sus primeros pasos formales en la preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto aprovechó el fin de semana para relajarse, aunque sin despegarse del volante. El piloto argentino viajó a Andorra y vivió una experiencia distinta: manejar a fondo sobre nieve y hielo en un trazado de alta montaña.

Franco Colapinto y la diversión en la nieve “Nunca me divertí tanto. Qué lindo esto”, escribió el pilarense de 22 años en sus redes sociales, junto a un video donde se lo ve dominando un kartcross de 600 cc en el Circuit Andorra Pas de la Casa. En las imágenes, Colapinto aparece acompañado por su manager, Jamie Campbell-Walker, quien ocupó el rol de copiloto durante la jornada.

La actividad se dio a partir de una invitación de PCR Sport, una empresa especializada en experiencias de automovilismo profesional, y coincidió con la cuarta y última fecha de la GSeries 2026, el tradicional campeonato que se disputa desde hace más de 30 años sobre superficies congeladas en el Principado.

colapinto-nieve-va La escapada a la nieve llegó apenas horas después de que Colapinto terminara su trabajo con Alpine en Barcelona, donde inició oficialmente su camino hacia su primera temporada completa como piloto titular en la máxima categoría. Un respiro breve, pero a pura velocidad, que dejó en claro que, incluso lejos de los circuitos de Fórmula 1, el argentino sigue disfrutando cada kilómetro al volante.